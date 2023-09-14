Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 06:19
Просмотров: 117

«Експерт» заявив, що росія дасть «повчальну» відповідь за атаку ЗСУ на Севастополь. Пояснюємо, що не так з цим наративом

«Експерт» заявив, що росія дасть «повчальну» відповідь за атаку ЗСУ на Севастополь. Пояснюємо, що не так з цим наративом

Брехня: незабаром за удар українських військ по Севастополю буде повчальна та показова відповідь росії. Про це заявив виконавчий директор Інституту країн СНД у Севастополі, військовий експерт Сергій Горбачов, пишуть російські ЗМІ.

Правда: Горбачов, «експертність» якого, мʼяко кажучи, сумівна (наприклад, у липні 2023-го він розповідав, що російська армія накрила ЗСУ в Одесі та Миколаєві, а тепер готується зайняти Зміїний), просуває російський наратив про те, що Україна «нагнітає ситуацію» та «веде до ескалації».

До того ж, директор Інституту країн СНД у Севастополі навряд може знати про точні плани російської армії завдати удару по Україні, щоб так сміливо про них міркувати.

Насправді росії не потрібні приводи для того, щоб бити по території України ракетами і дронами – у цьому українці переконуються щодня з 24 лютого 2022 року.

Про це ж говорив і координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі у травні цього року:

- Україна нікому не загрожувала. Вона точно не загрожували росії. І все-таки путін вирішив вторгнутися... Він продовжує бомбити українські міста та цивільну інфраструктуру крилатими ракетами й безпілотниками. Важко побачити, що він сидить і чекає якогось приводу, щоб продовжувати знищувати український народ.

Джерело: https://t.me/spravdi/33368

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Викритому на вимаганні 35 тис. дол. США депутату облради повідомили про підозру
Сегодня 07:23    19
Рахункова палата — еталон провалених реформ в Україні
Сегодня 07:14    40
ЗМІ: У СДПН відсвяткують 60-річчя членства Шредера в партії
Сегодня 07:05    41
Мережею шириться інформація, що Ірландія нібито почала екстрадицію українців призовного віку – це неправда
Сегодня 06:56    56
«Сімейний бізнес»: ДБР викрило наркоторговців, які збували зброю та наркотики на Закарпатті
Сегодня 06:47    62
В Румунії почали будувати укриття
Сегодня 06:38    71
Унікальна операція: що відомо про атаку ЗСУ на російські кораблі у тимчасово окупованому Севастополі
Сегодня 06:28    96
рф производит больше ракет, чем до 2022 года – санкции не мешают
Сегодня 06:10    105
Новини однією строкою
Сегодня 06:00    85
10 хороших новин 13 вересня
Сегодня 05:55    107
Сентябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 