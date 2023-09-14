«Експерт» заявив, що росія дасть «повчальну» відповідь за атаку ЗСУ на Севастополь. Пояснюємо, що не так з цим наративом

Брехня: незабаром за удар українських військ по Севастополю буде повчальна та показова відповідь росії. Про це заявив виконавчий директор Інституту країн СНД у Севастополі, військовий експерт Сергій Горбачов, пишуть російські ЗМІ.

Правда: Горбачов, «експертність» якого, мʼяко кажучи, сумівна (наприклад, у липні 2023-го він розповідав, що російська армія накрила ЗСУ в Одесі та Миколаєві, а тепер готується зайняти Зміїний), просуває російський наратив про те, що Україна «нагнітає ситуацію» та «веде до ескалації».

До того ж, директор Інституту країн СНД у Севастополі навряд може знати про точні плани російської армії завдати удару по Україні, щоб так сміливо про них міркувати.

Насправді росії не потрібні приводи для того, щоб бити по території України ракетами і дронами – у цьому українці переконуються щодня з 24 лютого 2022 року.

Про це ж говорив і координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі у травні цього року:

- Україна нікому не загрожувала. Вона точно не загрожували росії. І все-таки путін вирішив вторгнутися... Він продовжує бомбити українські міста та цивільну інфраструктуру крилатими ракетами й безпілотниками. Важко побачити, що він сидить і чекає якогось приводу, щоб продовжувати знищувати український народ.

Джерело: https://t.me/spravdi/33368

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