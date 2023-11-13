Енергетики відновили електропостачання після обстрілів на Харківщині

Фахівці АТ «Харківобленерго» відновили електропостачання для понад 800 споживачів лівобережної частини Куп’янська та села Подоли, знеструмлених внаслідок ворожого обстрілу.

Як розповів начальник Куп’янського РЕМ Борис Максютенко, через прильоти було пошкоджено дроти повітряних ліній 0,4 кВ та 10 кВ, повідомляє «Харківобленерго».

«Персоналом Куп’янського РЕМ одразу було виконано ремонт і підключено 570 споживачів. Однак після огляду також було виявлено пошкодження кабельної лінії 10 кВ. З її ремонтом нам допомогли колеги з Чугуївського району.

Після відновлення цієї лінії ми змогли заживити всіх споживачів», – зазначив Борис Максютенко.

Також над відновленням електропостачання після обстрілів працювали фахівці Дергачівського району електричних мереж.

За словами начальника Дергачівського РЕМ Володимира Климчука, енергетикам вдалося заживити декілька десятків споживачів у Козачій Лопані.

Там внаслідок прильотів були пошкоджені три лінії 0,4 кВ та лінія 10 кВ.

Агентство Телевидения Новости