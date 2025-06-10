Есмінець КНДР, пошкоджений під час спуску, стоїть у порту на кордоні з рф

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Супутникові знімки Maxar Technologies демонструють, що корабель перебуває в сухому доці в порту Раджин. Це частина спеціальної економічної зони Расон поряд з північнокорейсько-російським кордоном.

Проблема може полягати не у зовнішніх пошкодженнях, а в затопленні внутрішніх приміщень судна. З есмінця доведеться видаляти морську воду, сіль, сушити електроніку й устаткування.

Довести участь рф у відновленні борту буде складно, якщо для цього залучають лише інженерів, каже директор зовнішнього співробітництва Корейського інституту оборонного аналізу Ю Чіхун.

▪️Бойовий корабель КНДР зазнав аварії у травні під час церемонії спуску, на очах лідера країни Кім Чен Ина. Корпус есмінця було потрощено, а ніс залишився на стапелі. Кім наказав відновити судно до червневого пленуму Трудової партії — і назвав це «справою національної честі».

Джерело: https://t.me/babel/69375

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