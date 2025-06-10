Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:18
Просмотров: 12

Есмінець КНДР, пошкоджений під час спуску, стоїть у порту на кордоні з рф

Есмінець КНДР, пошкоджений під час спуску, стоїть у порту на кордоні з рф

Можливо, москва допомагає з ремонтом

Супутникові знімки Maxar Technologies демонструють, що корабель перебуває в сухому доці в порту Раджин. Це частина спеціальної економічної зони Расон поряд з північнокорейсько-російським кордоном.

Проблема може полягати не у зовнішніх пошкодженнях, а в затопленні внутрішніх приміщень судна. З есмінця доведеться видаляти морську воду, сіль, сушити електроніку й устаткування.

Довести участь рф у відновленні борту буде складно, якщо для цього залучають лише інженерів, каже директор зовнішнього співробітництва Корейського інституту оборонного аналізу Ю Чіхун.

▪️Бойовий корабель КНДР зазнав аварії у травні під час церемонії спуску, на очах лідера країни Кім Чен Ина. Корпус есмінця було потрощено, а ніс залишився на стапелі. Кім наказав відновити судно до червневого пленуму Трудової партії — і назвав це «справою національної честі».

Джерело: https://t.me/babel/69375

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: впк, КНДР, росія

Читайте ещё:

Орбан сказав, що росіяни занадто слабкі для глобальної війни, бо вони "навіть не здатні перемогти Україну"
Сегодня 10:05    41
Окупанти грабують українських аграріїв під вивіскою “підтримки”
Сегодня 09:52    56
росію необхідно примусити до миру шляхом тиску
Сегодня 08:16    90
Обзор мировых СМИ: атаки на Украину, ядерные риски и новая дипломатия
Сегодня 07:57    105
Чергова облава на українців без “червоного паспорта” в ТО Маріуполі
Сегодня 07:48    78
Японія перевантажує російську нафту з підсанкційного танкера
Сегодня 07:29    87
Брехня: «атака безпілотників ЗСУ на завод у чебоксарах не завдала шкоди росії»
Сегодня 07:20    81
росія побудувала на окупованій та своїй території новий ГУЛАГ, в якому тримає українських полонених.
Сегодня 07:05    90
кремль готує нових наглядачів для перевиховання українських дітей
Сегодня 06:19    104
Новини одним рядком
Сегодня 06:00    149
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 