Это Харьков, детка! Пенсионерка угрожала детям автоматом Калашникова (фото-факт)

В Харькове пожилая женщина угрожала детям, кричавшим под ее окнами, автоматом.

Об этом сообщили очевидцы инцидента.

"Не грози Баварским бабулям. Она кричала на детей из окна и высунула ствол, говорят, что автомат Калашникова настоящий", - подписали фотографию пенсионерки свидетели происшествия.

В пресс-службе областной полиции сообщили, что никаких заявлений по данному факту к ним не поступало, однако информацию внесли в Журнал единого учета местного райотдела. Сейчас правоохранители проводят проверку и выясняют, действительно ли местная жительница держала в руках оружие.

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