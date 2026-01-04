Феєрверки в Криму від “Примар” ГУР ― епізоди ліквідації ворожих систем ППО, авіації, флоту та інших цілей у 2025 році

Майстри спецпідрозділу ГУР МО України “Примари” вітають українців з прийдешнім Новим роком та дарують незабутні історичні кадри ліквідації дороговартісних військових цілей російських окупантів у 2025-му.

На відео ― палають російські радіолокаційні системи, зенітно-ракетні комплекси, військові літаки, гелікоптери та судна, а також інші військові цілі московитів.

Збройна боротьба триває!

Слава Україні!

Джерело: gur.gov.ua

