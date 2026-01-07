Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 06:53
Просмотров: 80

“First Line” on Tour: Запоріжжя

“First Line” on Tour: Запоріжжя

Напружені кадри бойової роботи підрозділу First Line, що входить до складу “Спецпідрозділу Тимура” ГУР МО України, на Запорізькому напрямку.

У відео: розгром позицій та сховків окупантів влучними ударами FPV-дронів та бомбардувальників, гарячий стрілецький бій та епізоди захоплення росіян у полон.

Долучайся до сміливців – заповнюй анкету на сайті: firstline.army

Методичне знищення ворожих орд воєнними розвідниками триває!

Слава Україні!

Джерело: gur.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Оперативна інформація станом на 08:00 07.01.2026 щодо російського вторгнення
Сегодня 08:06    5
Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 07 січня 2026 року від ДСНС
Сегодня 08:02    13
Схему з "гробовими" росіяни переклали на українців
Сегодня 07:59    28
У центрі Київа майже рік співають російський гімн
Сегодня 07:57    32
В Україні запустили сайт Національного каталогу цін на лікарські засоби: яка інформація у ньому
Сегодня 07:51    42
На порталі "Дія" з'явився новий розділ
Сегодня 07:44    43
Маленькі потужності у різних регіонах і сонячні станції на дахах – це шлях до енергетичної незалежності, - Зиновій Козицький
Сегодня 07:27    57
На тимчасово окупованих територіях України, під виглядом «контрдиверсії» діє система тотального контролю окупаційної влади над цивільними
Сегодня 07:20    58
Чайхани мігрантів витісняють ресторани: гастроекономіка росії деградує
Сегодня 07:07    71
Підсумки засідання "Коаліції охочих"
Сегодня 07:03    78
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 