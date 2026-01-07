Сегодня 06:53
Просмотров: 80
“First Line” on Tour: Запоріжжя
Напружені кадри бойової роботи підрозділу First Line, що входить до складу “Спецпідрозділу Тимура” ГУР МО України, на Запорізькому напрямку.
У відео: розгром позицій та сховків окупантів влучними ударами FPV-дронів та бомбардувальників, гарячий стрілецький бій та епізоди захоплення росіян у полон.
Долучайся до сміливців – заповнюй анкету на сайті: firstline.army
Методичне знищення ворожих орд воєнними розвідниками триває!
Слава Україні!
Джерело: gur.gov.ua
Темы: війна, гур, могилізація, росія, україна