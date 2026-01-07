“First Line” on Tour: Запоріжжя

Напружені кадри бойової роботи підрозділу First Line, що входить до складу “Спецпідрозділу Тимура” ГУР МО України, на Запорізькому напрямку.

У відео: розгром позицій та сховків окупантів влучними ударами FPV-дронів та бомбардувальників, гарячий стрілецький бій та епізоди захоплення росіян у полон.

Долучайся до сміливців – заповнюй анкету на сайті: firstline.army

Методичне знищення ворожих орд воєнними розвідниками триває!

Слава Україні!

Джерело: gur.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»