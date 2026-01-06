Гармата Д-30, транспорт, засоби зв’язку, укриття та ворожа піхота - бойова робота РУБпАК «Прайм» на Північно-Слобожанському напрямку (ВІДЕО)

У результаті ефективної роботи операторами підрозділу РУБпАК «Прайм» 5 прикордонного загону, на Північно-Слобожанському напрямку виявлено та знищено ворожу гармату Д-30, транспорт, засоби зв’язку та укриття противника. Окрім цього, ворог поніс значні втрати й у живій силі.

Державна прикордонна служба України ефективно захищає український кордон та є невіддільною складовою Сил оборони України.

Приєднуйтесь до незламних – навчайся, захищай, перемагай!

Запрошуємо до лав РУБпАК «Прайм» 5 прикордонного загону!

ПРИКОРДОННИК – це престиж, стабільність та відповідальність!

Заповнюйте анкету (https://anketa-rec.dpsu.gov.ua/ ) та ставайте частиною нашої бойової родини!

Джерело: dpsu.gov.ua

