Гармата Д-30, транспорт, засоби зв’язку, укриття та ворожа піхота - бойова робота РУБпАК «Прайм» на Північно-Слобожанському напрямку (ВІДЕО)
У результаті ефективної роботи операторами підрозділу РУБпАК «Прайм» 5 прикордонного загону, на Північно-Слобожанському напрямку виявлено та знищено ворожу гармату Д-30, транспорт, засоби зв’язку та укриття противника. Окрім цього, ворог поніс значні втрати й у живій силі.
Державна прикордонна служба України ефективно захищає український кордон та є невіддільною складовою Сил оборони України.
Джерело: dpsu.gov.ua