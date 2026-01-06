Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:42
Просмотров: 89

Гармата Д-30, транспорт, засоби зв’язку, укриття та ворожа піхота - бойова робота РУБпАК «Прайм» на Північно-Слобожанському напрямку (ВІДЕО)

Гармата Д-30, транспорт, засоби зв’язку, укриття та ворожа піхота - бойова робота РУБпАК «Прайм» на Північно-Слобожанському напрямку (ВІДЕО)

У результаті ефективної роботи операторами підрозділу РУБпАК «Прайм» 5 прикордонного загону, на Північно-Слобожанському напрямку виявлено та знищено ворожу гармату Д-30, транспорт, засоби зв’язку та укриття противника. Окрім цього, ворог поніс значні втрати й у живій силі.

Державна прикордонна служба України ефективно захищає український кордон та є невіддільною складовою Сил оборони України.

Приєднуйтесь до незламних – навчайся, захищай, перемагай!

Запрошуємо до лав РУБпАК «Прайм» 5 прикордонного загону!

ПРИКОРДОННИК – це престиж, стабільність та відповідальність!

Заповнюйте анкету (https://anketa-rec.dpsu.gov.ua/ ) та ставайте частиною нашої бойової родини!

Джерело: dpsu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

На Тернопільщині чоловік «злив» інтимне відео колишньої дружини, коли дізнався про її нові стосунки — йому загрожує в’язниця
Сегодня 11:15    110
30 тис. дол. США за забудову в Луцьку: застосовано запобіжний захід до депутата міськради
Сегодня 11:03    100
БЕБ викрито незаконне виготовлення та реалізація фальсифікованого пального
Сегодня 10:31    86
У росії масово зникають села: за рік ліквідували 266 населених пунктів
Сегодня 10:21    92
На кордоні зі Словаччиною викрили чоловіка, який намагався виїхати за сфальшованими документами
Сегодня 10:12    85
росія ризикує втратити доступ до болівійського літію через зміну курсу Ла-Паса
Сегодня 10:01    95
Підсумки 2025: За держпрограмою «5-7-9%» підприємці отримали 30 тис. доступних кредитів на майже 94 млрд гривень
Сегодня 09:51    93
Цивільна конфіскація
Сегодня 09:40    128
З 1 січня 2026 року на ТОТ Луганщини окупаційна влада скасовує регіональні соцвиплати
Сегодня 09:30    109
У Посад-Покровському підряднику з історією завищення цін замовили роботи на 55 мільйонів
Сегодня 09:11    89
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 