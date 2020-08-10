Гибель ребенка в Безлюдовке: 10-летний мальчик утонул во время купания

10-летний мальчик погиб в поселке Безлюдовка накануне. Около 4 часов вечера его тело из воды достал один из отдыхающих. Люди сразу вызвали "скорую". Медики пытались спасти мальчика, однако было слишком поздно.

Виктор Забашта, дир. КНП ХОР "Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф":

Було направлено 2 бригади: найближчу та реанімаційну. Найближча бригада прибула за 5 хвилин, розпочала реанімаційні заходи, потім підключилася спеціалізована бригада, але результату реанімаційні заходи не дало, тому тіло дитини було доправлено на розтин у морг. Асфіксія через утоплення. Дійсно, дитина сама купалася, батьків на місці не було. Вони підійшли пізніше значно.

На место трагедии выезжала следственно-оперативная группа и эксперты-криминалисты. Предварительно, по данным полиции, ребенок во время купания захлебнулся водой. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Люди, которые часто отдыхают в поселке Безлюдовка от того, что произошло в шоке. Говорят, постоянно следят за своими детьми и не сводят с них глаз, когда те идут плавать, чтобы не случилось беды

Елена, отдыхающая:

Все внимание только на ребенка, надо следить за детьми. Коль идешь уже с детьми, надо следитть, секунда - и ребенка нет.

В этом году на воде погибло уже шестеро детей. Тенденция неутешительная, отмечают спасатели, ведь это в два раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Евгений Василенко, нач. сектора связей со СМИ ГУ ГСЧС в Харк. обл.:

Усі випадки сталися через порушення правил техніки безпеки на воді. Тобто: діти самостійно вийшли на водойму без нагляду дорослих і це закінчилося трагічними наслідками. рекомендації які ми хочемо дати батькам - це, перш за все, слідкувати за власними дітьми не тільки коли діти знаходяться у воді, а й на березі. Тому що якщо на секунду навіть відволіктися.

Часто пренебрегают правилами безопасности и взрослые, которые отдыхают у озер и рек области: плавают пьяными и купаются в местах, не оборудованных для купания людей. Чтобы избежать трагедий на водоемах, специалисты-чрезвычайники регулярно проводят информационно-разъяснительную работу среди населения - как среди отдыхающих, так и среди любителей рыбалки, а также следят за тем, чтобы пляжи соответствовали требованиям безопасности.

Агентство Телевидения Новости