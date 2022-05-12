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Главные новости из Харьковской области, 11 мая

Главные новости из Харьковской области, 11 мая

● В Харьковской области десантники из Житомирской области сбили российский разведывательно-ударный вертолет Ка-52

● В Харькове переименовали три улицы и район, связанные со страной-агрессором. Это только начало, - мэр Терехов

● В СБУ просят харьковчан, которые возвращаются домой не публиковать данные о перемещении военной техники и военных. Напоминают об уголовной ответственности

● В Харькове определены районы для строительства жилых домов. Компенсация будет производиться за счет государственных средств

● Оккупанты продолжают обстреливать Дергачевскую громаду, две женщины ранены. Также обстреляли село Новый Мерчик в Богодуховском районе, ранен один человек

● Харьковские коммунальщики устраняют последствия обстрелов жилых домов - забивают окна в квартирах и ремонтируют крыши

Источник: https://t.me/u_now/48388

Новости портала «Весь Харьков»

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