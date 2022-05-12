Главные новости из Харьковской области, 11 мая
● В Харьковской области десантники из Житомирской области сбили российский разведывательно-ударный вертолет Ка-52
● В Харькове переименовали три улицы и район, связанные со страной-агрессором. Это только начало, - мэр Терехов
● В СБУ просят харьковчан, которые возвращаются домой не публиковать данные о перемещении военной техники и военных. Напоминают об уголовной ответственности
● В Харькове определены районы для строительства жилых домов. Компенсация будет производиться за счет государственных средств
● Оккупанты продолжают обстреливать Дергачевскую громаду, две женщины ранены. Также обстреляли село Новый Мерчик в Богодуховском районе, ранен один человек
● Харьковские коммунальщики устраняют последствия обстрелов жилых домов - забивают окна в квартирах и ремонтируют крыши
Источник: https://t.me/u_now/48388