Головне за вихідні
● Угорщина та Словаччина висунули претензії Україні та Єврокомісії через чергову успішну атаку ЗСУ по нафтопроводу «Дружба». В Україні закликали країни відмовитися від російського палива.
● Уряд Китаю допускає можливість участі в міжнародних миротворчих силах на території України.
● Міністерство оборони США впродовж кількох місяців блокує використання Україною далекобійних ракет для ударів на території росії.
● Адміністрація Трампа цього тижня схвалила продаж Україні 3 350 авіаційних ракет Extended Range Attack Munition (ERAM).
● Українські дрони уразили об'єкти ворога в Усть-Лузі та Сизрані.
● Норвегія виділяє приблизно сім мільярдів крон (695 млн доларів) на протиповітряну оборону для України.
● Наступного місяця Канада надасть Україні озброєння на понад $1 млрд.
● Війська пішли в контратаку на Донеччині. Зачищено Михайлівку, Зелений Гай і Володимирівку. Крім того, ворога вибили з Новомихайлівки.
● Україна провела обмін полоненими з рф. Додому повернулося багато з тих, хто потрапив до рук окупантів ще 2022 року.
● В Україні відбулися урочистості до Дня незалежності. Низка світових лідерів привітала українців зі святом.
Джерело: https://t.me/znua_live/215726