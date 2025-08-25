Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:27
Просмотров: 53

Головне за вихідні

Головне за вихідні

● Угорщина та Словаччина висунули претензії Україні та Єврокомісії через чергову успішну атаку ЗСУ по нафтопроводу «Дружба». В Україні закликали країни відмовитися від російського палива.

● Уряд Китаю допускає можливість участі в міжнародних миротворчих силах на території України.

● Міністерство оборони США впродовж кількох місяців блокує використання Україною далекобійних ракет для ударів на території росії.

● Адміністрація Трампа цього тижня схвалила продаж Україні 3 350 авіаційних ракет Extended Range Attack Munition (ERAM).

● Українські дрони уразили об'єкти ворога в Усть-Лузі та Сизрані.

● Норвегія виділяє приблизно сім мільярдів крон (695 млн доларів) на протиповітряну оборону для України.

● Наступного місяця Канада надасть Україні озброєння на понад $1 млрд.

● Війська пішли в контратаку на Донеччині. Зачищено Михайлівку, Зелений Гай і Володимирівку. Крім того, ворога вибили з Новомихайлівки.

● Україна провела обмін полоненими з рф. Додому повернулося багато з тих, хто потрапив до рук окупантів ще 2022 року.

● В Україні відбулися урочистості до Дня незалежності. Низка світових лідерів привітала українців зі святом.

Джерело: https://t.me/znua_live/215726

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Буря на Burning Man знищила українську інсталяцію Black Cloud
Сегодня 09:07    38
У росії за 6 кілометрів від Естонії впав безпілотник
Сегодня 08:52    42
На ТОТ Запорізької області залізниця стоїть майже тиждень і буде стояти ще довго, - Андрющенко
Сегодня 08:38    58
Харківщина 25 серпня
Сегодня 08:33    58
Активістів Microsoft заарештували під час протесту
Сегодня 08:30    49
Україна та Швеція хочуть спільно виробляти оборонну продукцію на території обох країн
Сегодня 08:23    55
Збито/подавлено 76 ворожих БПЛА
Сегодня 08:12    69
Оперативна інформація станом на 08:00 25.08.2025 щодо російського вторгнення
Сегодня 08:09    89
Командувач ВМС і міністр оборони Швеції обговорили захист Чорного моря
Сегодня 08:08    88
Суд наказав не повертати урожай із землі Міноборони, якою користувалися фермери
Сегодня 08:00    106
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 