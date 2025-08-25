Головне за вихідні

● Угорщина та Словаччина висунули претензії Україні та Єврокомісії через чергову успішну атаку ЗСУ по нафтопроводу «Дружба». В Україні закликали країни відмовитися від російського палива.

● Уряд Китаю допускає можливість участі в міжнародних миротворчих силах на території України.

● Міністерство оборони США впродовж кількох місяців блокує використання Україною далекобійних ракет для ударів на території росії.

● Адміністрація Трампа цього тижня схвалила продаж Україні 3 350 авіаційних ракет Extended Range Attack Munition (ERAM).

● Українські дрони уразили об'єкти ворога в Усть-Лузі та Сизрані.

● Норвегія виділяє приблизно сім мільярдів крон (695 млн доларів) на протиповітряну оборону для України.

● Наступного місяця Канада надасть Україні озброєння на понад $1 млрд.

● Війська пішли в контратаку на Донеччині. Зачищено Михайлівку, Зелений Гай і Володимирівку. Крім того, ворога вибили з Новомихайлівки.

● Україна провела обмін полоненими з рф. Додому повернулося багато з тих, хто потрапив до рук окупантів ще 2022 року.

● В Україні відбулися урочистості до Дня незалежності. Низка світових лідерів привітала українців зі святом.

