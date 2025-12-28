Грудень 2024 року увійде в історію тим, як у Сирії несподівано швидко повалили режим Башара Асада

А 36 років тому, у грудні 1989 року, в Румунії.

Там не просто швидко, а приголомшливо швидко – повалили режим коміністичного диктатора Ніколае Чаушеску, який 15 років мав необмежену владу.

Доля любить посміятися над надміру зухвалими.

Це був унікальний випадок повалення диктатури у ХХ столітті.

Лише чотири дні знадобилося, аби тиран пройшов шлях від палацу до стіни, під якою його розстріляли.

Ще вчора його величали «генієм Карпат» та «глибоководним Дунаєм розуму». Ще вчора його дружина без освіти була «матір’ю нації», «світилом партії» та «зіркою науки і культури». Ще вчора він зухвало підсміював Горбачова, запевняючи, що в його країні перебудова почнеться не раніше, аніж Дунай потече у зворотній бік.

А вже завтра Ніколае та Єлена Чаушеску стікали кров'ю під брудною стіною.

Так стрімко не падав жоден режим.

Але «кондукетор (вождь Румунії) поспішив»: він побив усі можливі рекорди швидкості прощання із владою.

Доля любить посміятися над надміру зухвалими довбой***ми.

Наприкінці 1989 року СРСР вже не міг втручатися у справи країн-сателітів, як це було раніше, і його керівництво, зокрема Михайло Горбачов, не збиралося підтримувати диктатора, що йшов проти нової лінії "перебудови".

Москва не втрутилася, щоб врятувати Чаушеску, розглядаючи його падіння як частину завершення епохи. «Зухвалих довбой**в» вистачає. От тільки би нарешті дочекатися звалення їх - що на болотах, що у нас, що на другій стороні півкулі…

Відео:

Через день після розстрілу… 27 грудня 1989 року.

