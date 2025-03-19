Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:47
Просмотров: 13

Гуркіт в Криму: під ударом ― ворожі системи ППО, морські судна та гелікоптер

Гуркіт в Криму: під ударом ― ворожі системи ППО, морські судна та гелікоптер

Загарбники у тимчасово окупованому Криму упродовж кількох днів дрижали від небувалого гуркоту ― їхні дороговартісні системи протиповітряної оборони виявились безпорадними перед влучними ударами воїнів ГУР МО України.

На відео результати успішної демілітаризації півострова ― уражено цілу низку російських радіолокаційних станцій (РЛС):

● 48Я6-К1 “Подльот” (2шт);

● 1Л125”Ніобій-СВ” (2шт);

● 39Н6 “Каста 2Е2” (3шт);

● 9С19 “Імбірь”;

● “Нєбо-СВ”;

● С-300ВМ;

● “Нєбо-М”;

● 59Н6-Е “Протівнік-ГЕ”;

● БРЛС “Мис”.

Також під удар потрапили пускова установка С-300СВ, командні пункти РЛС “СТ-68” та РЛС 39Н6 “Каста 2Е2”, а ще ― три московитські зенітні ракетно-гарматні комплекси “Панцирь-С1”, транспортно-буксирне судно проєкту С4236, універсальний буксир “фьодор урюпін” та вертоліт Мі-8 російських окупантів.

Боротьба триває!

Слава Україні!

Джерело: gur.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Держмитслужба назвала найбільш експортований з України товар, якого продали на майже 1 млрд доларів
Сегодня 08:53    0
Українці з ВІЛ можуть залишитися без критично важливих медикаментів уже найближчим часом через рішення адміністрації Трампа, — Reuters
Сегодня 08:42    19
Харківщина, 19 березня
Сегодня 08:40    31
Списання податків на понад 641 млн грн: слідство завершено
Сегодня 08:33    38
Коли оживуть "мертві зони" мобільного звʼязку та інтернету: у Мінцифри дали відповідь
Сегодня 08:22    43
Збито 72 ворожих БПЛА, 56 безпілотників-імітаторів – не досягли цілей (локаційно втрачені)
Сегодня 08:18    40
Вы наверняка не хотите ничего знать о хоккее, но нет
Сегодня 08:17    50
Знищили ворожі “Град” і “Стрєлу” — розвідники працюють на Запорізькому фронті
Сегодня 08:12    56
Оперативна інформація станом на 08.00 19.03.2025 щодо російського вторгнення
Сегодня 08:08    57
Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 19 березня 2025 року від ДСНС
Сегодня 08:05    47
Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 