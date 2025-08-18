Надзвичайне
18.08.2025 06:51
Гуркіт у Мелітополі ― знищено склад БК та окупантів, яких перекидали на Запорізький напрямок

Гуркіт у Мелітополі ― знищено склад БК та окупантів, яких перекидали на Запорізький напрямок

16 серпня 2025 року внаслідок операції ГУР МО України у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області знищено склад БК та російських загарбників, яких держава-агресор перекинула на Запорізький фронт.

Гуркіт пролунав у момент заїзду ворожої вантажівки з особовим складом до пункту дислокації окупантів на території промзони в районі проїзду Корвацького у Мелітополі.

У результаті знищено щонайменше шестеро російських загарбників з числа морської піхоти, а також екіпажу БПЛА так званого кадировського батальйону “ахмад-восток”. Точна кількість безповоротних та санітарних втрат російських окупантів встановлюються.

Внаслідок вибуху також загорівся склад з боєприпасами, було чутно звуки вторинної детонації.

На місце окупанти спрямували чотири автомобілі швидкої.

ГУР МО України нагадує ― за кожен воєнний злочин буде справедлива відплата.

Слава Україні!

Джерело: gur.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

