Происшествия
Перейти к списку новостей
05.06.2022 20:49
Просмотров: 211

Хакери зламали OLL.TV під час матчу Вельс – Україна і почали транслювати російську пропаганду замість футболу

Хакери зламали OLL.TV під час матчу Вельс – Україна і почали транслювати російську пропаганду замість футболу

OLL.TV, де транслюють матч фіналу плей-оф за вихід на ЧС-2022 Вельс – Україна, зазнав хакерської атаки, повідомляє tribuna.com.

Зараз матч можна офіційно дивитись на YouTube ось тут

Користувачі сервісу скаржаться, що замість трансляції матчу в ефірі з’явились російські пропагандистські канали. Крім того, замість логотипів каналів «Футбол 1», «Футбол 2» та Eurosport з’явилось лого каналу «Росія 1». У деяких користувачів сервіс взагалі перестав працювати.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
закрыть
 
Архив новостей

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 