Хаківщина 15 серпня
Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 5 населених пунктів Харківської області.
▪️Внаслідок обстрілів 4 людини загинули, 2 – постраждали.
У с. Козача Лопань Дергачівської громади загинув 64-річний чоловік; у с. Нечволодівка Кіндрашівської громади загинули 69-річні чоловік і жінка, постраждала 76-річна жінка; у с. Нова Козача Дергачівської громади загинув 38-річний чоловік, постраждав 38-річний чоловік.
Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:
▪️1 КАБ;
▪️1БпЛА типу «Молнія»;
▪️2 fpv-дрони;
▪️1 БпЛА (тип встановлюється).
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
▪️у Харківському районі пошкоджено 2 приватні будинки (с. Козача Лопань, с. Нова Козача);
▪️у Куп'янському районі пошкоджено 2 приватні будинки (м. Куп'янськ), автомобіль (с. Нечволодівка);
▪️у Ізюмському районі пошкоджено гараж, 2 автомобілі, трактор, овочесховище (сел. Борова).
Упродовж минулої доби зафіксовано 149 бойових зіткнень.
▪️ На Південно-Слобожанському напрямку від початку доби ворог здійснив одну наступальну дію поблизу Глибокого.
▪️ На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося п’ять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах населених пунктів Куп’янськ, Голубівка та Загризове.
Джерело: https://t.me/synegubov/16529