Надзвичайне
Сегодня 08:54
Хаківщина 15 серпня

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 5 населених пунктів Харківської області.

▪️Внаслідок обстрілів 4 людини загинули, 2 – постраждали.

У с. Козача Лопань Дергачівської громади загинув 64-річний чоловік; у с. Нечволодівка Кіндрашівської громади загинули 69-річні чоловік і жінка, постраждала 76-річна жінка; у с. Нова Козача Дергачівської громади загинув 38-річний чоловік, постраждав 38-річний чоловік.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

▪️1 КАБ;

▪️1БпЛА типу «Молнія»;

▪️2 fpv-дрони;

▪️1 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

▪️у Харківському районі пошкоджено 2 приватні будинки (с. Козача Лопань, с. Нова Козача);

▪️у Куп'янському районі пошкоджено 2 приватні будинки (м. Куп'янськ), автомобіль (с. Нечволодівка);

▪️у Ізюмському районі пошкоджено гараж, 2 автомобілі, трактор, овочесховище (сел. Борова).

Упродовж минулої доби зафіксовано 149 бойових зіткнень.

▪️ На Південно-Слобожанському напрямку від початку доби ворог здійснив одну наступальну дію поблизу Глибокого.

▪️ На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося п’ять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах населених пунктів Куп’янськ, Голубівка та Загризове.

Джерело: https://t.me/synegubov/16529

