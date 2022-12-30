Їхали за ялинкою: на дорозі під Харковом підірвався автомобіль з подружжям

Сьогодні під Харковом на вибуховому пристрої підірвався автомобіль: чоловік з жінкою їхали за ялинкою, проігнорували попереджувальний знак про міни та підірвалися на вибухівці.

Про чергову трагедію на Харківщині повідомив начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник. На жаль, чоловік від отриманих поранень загинув. Його дружина вижила, але отримала травми.

В ХОВА уточнили, що трагедія сталася в Харківському районі (с. Руські Тишки) на дорозі біля дачних ділянок: приватне авто наїхало на вибуховий предмет, на місці загинув чоловік 65 років.

«Вчергове прошу всіх мешканців бути максимально уважними. Наш регіон небезпечний для такого вільного пересування. Рухайтесь виключно перевіреними дорогами, не втрачайте пильність та не ігноруйте попереджувальні знаки!», наголосив Мельник.

Агентство Телевидения Новости