Харьковчан предупреждают об ухудшении погодных условий

По прогнозам синоптиков, 3 февраля вечером и ночью на Харьковщине - туман. Об этом сообщают в ХОГА.

4 февраля в область зайдет циклон, который принесет осадки в виде дождя, местами - с мокрым снегом. На дорогах - местами гололедица, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0°С... + 5° С, днем ​​+ 3°С... + 8° С.

5 февраля ночью - дождь, мокрый снег, местами - снег. Днем - без существенных осадков. На дорогах - местами гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, местами - порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -1° С... - 6° С, днем ​​от -4 °С до + 1°С.

«Работники дорожных предприятий постоянно проводят мониторинг состояния проезда. При необходимости будут выполняться работы по обработке противогололедными материалами дорог государственного значения на опасных участках (спуски и подъемы)», - информируют в Службе автомобильных дорог в Харьковской области.

Также в САД напоминают, что в связи с возможным переходом температуры через 0 °С на дорогах области местами может быть гололедица, что значительно увеличит длину тормозного пути и уменьшит управляемость автомобилем. С особой осторожностью следует двигаться по мостам и эстакадам и отказаться от рискованного маневрирования.

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