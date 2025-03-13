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13.03.2025 20:45
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Харків під атакою безпілотників: у місті лунають вибухи (оновлюється)

Харків під атакою безпілотників: у місті лунають вибухи (оновлюється)

Увечері 13 березня у Харкові пролунало щонайменше чотири вибухи. За попередніми даними, зафіксовано влучання одного з безпілотників у Новобаварському районі.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

«Попередньо, удар «шахедом» стався у Новобаварському районі. Утім, інформація уточнюється. Перебувайте в укриттях, бо на місто йдуть ще ворожі безпілотники», – написав очільник міста.

Оновлено о 20:45. За попередніми даними, росіяни завдали три удари по Харкову. Усі влучання – у Новобаварському районі.

Оновлено о 20:52. «За попередніми даними, є влучання уламків безпілотника у житловий будинок. Інформація щодо наслідків перевіряється. Профільні служби виїхали на місця влучань», – повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Оновлено о 20:54. Ігор Терехов уточнив, що, за попередньою інформацією, удари прийшлися по Основʼянському, Немишлянському та Новобаварському районах.

Оновлено о 20:55. За даними ОВА, одне із влучань зафіксовано у Новобаварському районі на відкритій території. Ще один «шахед» влучив біля приватного будинку у тому ж районі Харкова. Виникла пожежа.

Агентство Телевидения Новости

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