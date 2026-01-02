Надзвичайне
Сегодня 06:30
Харків. Підсумок 2025 року — мовою цифр, за якими стоять люди

▶ ️728 обстрілів міста. Сотні разів ворог намагався зламати нас страхом, темрявою, болем.

Але Харків вистояв — і щодня продовжує жити.

▶ ️Повітряна тривога

• в області — 2403 сигнали, 4791 год 20 хв (це 200 діб)

• у Харкові — 1826 сигналів, 2590 год 56 хв (це 108 діб)

Загальна тривалість тривог у місті зменшилась на 2201 годину — на 46% менше, ніж по області. Це важливо для роботи, навчання, лікарень, транспорту — для нашого щоденного життя.

▶ ️Постраждали: 973 людини, серед них 106 дітей.

▶ ️Загинули: 41 людина, серед них 3 дитини.

Кожна цифра — це чиєсь ім’я, сім’я, зруйнований дім, чиясь ніч без сну. І водночас — це про нашу силу: швидко відновлювати, допомагати одне одному, тримати місто в русі, рятувати і лікувати.

Дякую нашим захисникам і захисницям. Дякую рятувальникам, медикам, комунальникам, усім службам і волонтерам — тим, хто щоразу першим приходить туди, де найнебезпечніше.

Харків — не про страх. Харків — про людей, які не здаються. Харків - більше, ніж місто!

Джерело: https://t.me/vekha/127254

