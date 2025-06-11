Харків вночі знову бів атакован росією, наслідки

17 прилетов по Харькову.

2 уничтоженные детские площадки.

15 гражданских машин.

Троллейбусное депо

1 многоэтажка с загоранием квартир на 5,4,3 этажах.

2 прилета во дворы между жилыми домами.

2 прилета по частным жилым домам.

2 погибших и 54 пострадавших из которых 5 детей.

Все это ссаный «русский мир».

Цього собаку працівники ДСНС врятували з пожежі у будинку у Слобідському районі Харкова, що зайнялася після російської атаки на житловий квартал вночі 11 червня.

Пса витягли з квартири на четвертому поверсі та передали людям, що стояли на вулиці. Сусіди сказали кореспонденту Суспільного, що власник тварини був госпіталізований.

Джерело: https://t.me/tlknewsua/51405

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