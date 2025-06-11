Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 06:10
Просмотров: 78

Харків вночі знову бів атакован росією, наслідки

Харків вночі знову бів атакован росією, наслідки

17 прилетов по Харькову.

2 уничтоженные детские площадки.

15 гражданских машин.

Троллейбусное депо

1 многоэтажка с загоранием квартир на 5,4,3 этажах.

2 прилета во дворы между жилыми домами.

2 прилета по частным жилым домам.

2 погибших и 54 пострадавших из которых 5 детей.

Все это ссаный «русский мир».

Цього собаку працівники ДСНС врятували з пожежі у будинку у Слобідському районі Харкова, що зайнялася після російської атаки на житловий квартал вночі 11 червня.

Пса витягли з квартири на четвертому поверсі та передали людям, що стояли на вулиці. Сусіди сказали кореспонденту Суспільного, що власник тварини був госпіталізований.

Харків вночі знову бів атакован росією, наслідки

Джерело: https://t.me/tlknewsua/51405

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Заяви мєдінского про спроби України зірвати переговори – нежиттєздатні
Сегодня 06:46    27
БпЛА Сил обороны Украины успешно атаковали Котовский пороховой завод
Сегодня 06:40    24
НАТО вирішує як допомогати Україні не згадуючи росію та Китай
Сегодня 06:31    30
Манифест капитуляции роZZии
Сегодня 06:18    58
Новини одним рядком
Сегодня 06:00    62
Оперативна інформація станом на 16:00 10.06.2025 щодо російського вторгнення
10.06.2025 16:28    127
Окупанти "засудили" двох бійців "Азову" до понад 20 років ув'язнення
10.06.2025 10:53    109
кремль "блестяще" справляется с контрафактом: каждый десятый товар – подделка!
10.06.2025 10:43    109
Співробітники швейцарської розвідки (NDB) протягом багатьох років співпрацювали з російськими агентами
10.06.2025 10:30    122
Есмінець КНДР, пошкоджений під час спуску, стоїть у порту на кордоні з рф
10.06.2025 10:18    111
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 