Харків вночі знову бів атакован росією, наслідки
17 прилетов по Харькову.
2 уничтоженные детские площадки.
15 гражданских машин.
Троллейбусное депо
1 многоэтажка с загоранием квартир на 5,4,3 этажах.
2 прилета во дворы между жилыми домами.
2 прилета по частным жилым домам.
2 погибших и 54 пострадавших из которых 5 детей.
Все это ссаный «русский мир».
Цього собаку працівники ДСНС врятували з пожежі у будинку у Слобідському районі Харкова, що зайнялася після російської атаки на житловий квартал вночі 11 червня.
Пса витягли з квартири на четвертому поверсі та передали людям, що стояли на вулиці. Сусіди сказали кореспонденту Суспільного, що власник тварини був госпіталізований.
Джерело: https://t.me/tlknewsua/51405