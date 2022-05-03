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Харківщина, 02.05.22

Харківщина, 02.05.22

● У Харкові продовжується відновлення газопостачання абонентам.

Спеціалісти провели роботи з локалізації аварійних ситуацій на газопроводах міста.

У всіх районах проводять санітарне очищення території, обстеження та відновлення житлового фонду.

● Вчора у Дергачах відновлено електропостачання в домівках 100 містян.

● Облаштовано тимчасові об’їзди 2 штучних споруд на автомобільній дорозі Чугуїв – Печеніги – Великий Бурлук.

● Дорожники щодня проводять ямковий ремонт на дорогах Харківщини.

Понад 100 кілометрів доріг області очищено від спаленої техніки та інших наслідків воєнних дій.

Харківщина, 02.05.22

Харківщина, 02.05.22

Харківщина, 02.05.22

Харківщина, 02.05.22

Харківщина, 02.05.22

Харківщина, 02.05.22

Харківщина, 02.05.22

Источник: https://t.me/synegubov/3057?single

Новости портала «Весь Харьков»

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