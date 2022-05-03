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Харківщина, 02.05.22
● У Харкові продовжується відновлення газопостачання абонентам.
Спеціалісти провели роботи з локалізації аварійних ситуацій на газопроводах міста.
У всіх районах проводять санітарне очищення території, обстеження та відновлення житлового фонду.
● Вчора у Дергачах відновлено електропостачання в домівках 100 містян.
● Облаштовано тимчасові об’їзди 2 штучних споруд на автомобільній дорозі Чугуїв – Печеніги – Великий Бурлук.
● Дорожники щодня проводять ямковий ремонт на дорогах Харківщини.
Понад 100 кілометрів доріг області очищено від спаленої техніки та інших наслідків воєнних дій.
Источник: https://t.me/synegubov/3057?single