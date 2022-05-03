Харківщина, 02.05.22

● У Харкові продовжується відновлення газопостачання абонентам.

Спеціалісти провели роботи з локалізації аварійних ситуацій на газопроводах міста.

У всіх районах проводять санітарне очищення території, обстеження та відновлення житлового фонду.

● Вчора у Дергачах відновлено електропостачання в домівках 100 містян.

● Облаштовано тимчасові об’їзди 2 штучних споруд на автомобільній дорозі Чугуїв – Печеніги – Великий Бурлук.

● Дорожники щодня проводять ямковий ремонт на дорогах Харківщини.

Понад 100 кілометрів доріг області очищено від спаленої техніки та інших наслідків воєнних дій.

Источник: https://t.me/synegubov/3057?single

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