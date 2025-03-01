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Харківщина, 1 березня

▪️ 1 березня 04:35 Богодухівський р-н, Золочівська ТГ, с. Макариха. Влучання 1 КАБ у відкриту територію. Інформація про руйнування та постраждалих не надходила.

▪️ 28 лютого — 1 березня 22:57 — 00:23 м. Харків. Ворог 9 разів атакув місто БПЛА. Пошкоджено: 2 адмінбудівлі, 6 багатоповерхових будинків, 3 приватних будинків, 1 магазин, 2 авто, АЗС, супермаркет.

Внаслідок влучання БпЛА типу будівлі на території лікарні пошкодені 2 будівлі. Постраждали 7 людей — у легкому стані, без госпіталізації.

▪️ 23:20 Харківський р-н, Нововодолазька ТГ, с. Нова Вололага. На території підприємства внаслідок збиття БПЛА пошкоджено виробничий цех, дах будівлі, приватні будинки.

▪️ 11:45 Богодухівський район, Золочівська ТГ, с. Калинове Внаслідок влучання КАБ частково пошкоджено 5 приватних будинків, будинок культури, магазин, 1 автомобіль, електромережі. Також зафіксовані обстріли КАБ

с. Карасівка, с. Чорноглазівка,

с. Орішанка, с. Довжик.

▪️ 10:22 Харківський р-н, Дергачівська ТГ, с. Безруки. Внаслідок обстрілу пошкоджено будинок.

Минулої доби на Харківському напрямку відбулася одна ворожа атака в районі населеного пункту Вовчанськ.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося дві атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Загризового та Лозової.

На фото м. Харків.

Харківщина, 1 березня

Харківщина, 1 березня

Харківщина, 1 березня

Харківщина, 1 березня

Харківщина, 1 березня

Харківщина, 1 березня

Джерело: https://t.me/synegubov/13298

Новости портала «Весь Харьков»

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