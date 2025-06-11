Харківщина 11 червня

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали м. Харків і 7 населених пунктів Харківської області.

▪️Внаслідок обстрілів 2 людини загинули, 65 – постраждали.

У м. Харків загинули 2 людини, постраждали 60 людей, з них 9 дітей віком від 2 до 15 років; у с. Цупівка Дергачівської громади постраждали 61-річний і 65-річний чоловіки; у с. Вільхуватка постраждав 38-річний чоловік; у м. Куп'янськ отримали поранення 47-річний і 68-річний чоловіки.

Ворог атакував 15 БпЛА «Герань-2» Слобідський та Основ'янський райони Харкова.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

▪️ 13 КАБ;

▪️ 15 БпЛА типу «Герань-2»;

▪️ 2 БпЛА типу «Молнія»;

▪️ 2 fpv-дрони.

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

▪️ у м. Харків пошкоджено 9 багатоквартнирних будинків, 3 приватні будинки, 13 автомобілів, завод;

▪️ у Харківському районі пошкоджено 8 приватних будинків і 2 автомобілі (с. Цупівка, с. Болибоки);

▪️ у Куп'янському районі пошкоджено 40 приватних будинків, 3 автомобілі, гараж (м. Куп'янськ, с. Вільхуватка, сел. Великий Бурлук, сел. Куп'янськ-Вузловий).

Упродовж минулої доби зафіксовано 220 бойових зіткнень.

▪️ на Харківському напрямку наші війська відбили три атаки противника в районах Вовчанська, Дворічної та в бік населеного пункту Липці.

▪️ на Куп’янському напрямку минулої доби відбулося 12 атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника поблизу Степової Новоселівки та Зеленого Гаю.

На фото м.Харків

Джерело: https://t.me/synegubov/14959

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