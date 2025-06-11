Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:05
Просмотров: 70

Харківщина 11 червня

Харківщина 11 червня

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали м. Харків і 7 населених пунктів Харківської області.

▪️Внаслідок обстрілів 2 людини загинули, 65 – постраждали.

У м. Харків загинули 2 людини, постраждали 60 людей, з них 9 дітей віком від 2 до 15 років; у с. Цупівка Дергачівської громади постраждали 61-річний і 65-річний чоловіки; у с. Вільхуватка постраждав 38-річний чоловік; у м. Куп'янськ отримали поранення 47-річний і 68-річний чоловіки.

Ворог атакував 15 БпЛА «Герань-2» Слобідський та Основ'янський райони Харкова.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

▪️ 13 КАБ;

▪️ 15 БпЛА типу «Герань-2»;

▪️ 2 БпЛА типу «Молнія»;

▪️ 2 fpv-дрони.

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

▪️ у м. Харків пошкоджено 9 багатоквартнирних будинків, 3 приватні будинки, 13 автомобілів, завод;

▪️ у Харківському районі пошкоджено 8 приватних будинків і 2 автомобілі (с. Цупівка, с. Болибоки);

▪️ у Куп'янському районі пошкоджено 40 приватних будинків, 3 автомобілі, гараж (м. Куп'янськ, с. Вільхуватка, сел. Великий Бурлук, сел. Куп'янськ-Вузловий).

Упродовж минулої доби зафіксовано 220 бойових зіткнень.

▪️ на Харківському напрямку наші війська відбили три атаки противника в районах Вовчанська, Дворічної та в бік населеного пункту Липці.

▪️ на Куп’янському напрямку минулої доби відбулося 12 атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника поблизу Степової Новоселівки та Зеленого Гаю.

На фото м.Харків

Харківщина 11 червня

Харківщина 11 червня

Харківщина 11 червня

Джерело: https://t.me/synegubov/14959

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Безнаказанность россии за удары по украинским городам стала её военным преимуществом
Сегодня 10:58    21
На ТОТ через нестачу поштальйонів затримки з виплатами для пенсіонерів
Сегодня 10:32    43
Ковровая тактика XXI века. Почему путин заменил авиацию «Шахедами»
Сегодня 10:07    52
Для чого росіяни притягли до себе старого Маска і хто він такий
Сегодня 09:55    59
Окупанти вивезли сотню випускників з ТОТ у так звані “університетські зміни”
Сегодня 09:44    62
Будапешт намагався втрутитися у внутрішні справи України десятками різних способів
Сегодня 09:20    72
Гегсет: США скоротять фінансування військової допомоги Україні
Сегодня 09:14    65
У Бердянську зникли офіцери мотострілецького полку армії рф, - партизани
Сегодня 09:08    78
Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 11 червня 2025 року від ДСНС
Сегодня 08:55    69
Знешкоджено 49 ворожих БПЛА
Сегодня 08:34    65
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 