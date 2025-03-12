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12.03.2025 08:58
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Харківщина, 12 березня

Харківщина, 12 березня

▪️ 12 березня 04-30 — Харківський р-н, с. Козача Лопань. Внаслідок обстрілу КАБ було пошкоджено будинок.

▪️ 03-08 Чугуївський р-н, Вовчанська ТГ, с. Бугаївка. Внаслідок удару БпЛА «Шахед» горіла складська будівля.

▪️ 00-55. м. Харків, Шевченківський р-н., Влучання БпЛА "Шахед" в дерево. Постраждала 51-річна жінка, гостра реакція на стрес. Пошкоджено 2 приватні будинки (скління вікон), гараж та господарчу споруду.

▪️ 23-40 — Куп'янський район, Великобурлуцька ТГ, с. Сірий Яр. Влучання БпЛА "Шахед", без постраждалих.

▪️ 23-25 — Харківський р-н., Дергачівська ТГ. Внаслідок падіння БПЛА "Шахед" пошкоджено приватний будинок.

▪️ 22-00 — Ізюмський р-н., Куньєвська ТГ, с. Бугаївка. Внаслідок обстрілу пошкоджено 6 приватних будинків та вуличний газогін.

▪️ 16-34 — м. Харків, Київський р-н., у лісосмузі виявлено залишки БпЛА "Шахед".

▪️ 15-30 Куп'янський район, Великобурлуцька ТГ, с. Стецьківка, влучання 2 БпЛА на відкритій території в землю.

▪️ 12-14 — Харківський р-н., Солоницівська ТГ, поблизу с. Тернова, у полі виявлено залишки БпЛА "Шахед".

На Харківському напрямку противник минулої доби вісім разів проводив наступальні дії в напрямках населених пунктів Глибоке та Вовчанськ.

На Куп’янському напрямку відбулося 13 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Нової Кругляківки, Петропавлівки, Кучерівки, Богуславки та Загризового.

Джерело: https://t.me/synegubov/13429

Новости портала «Весь Харьков»

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