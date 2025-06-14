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Харківщина 14 червня

Харківщина 14 червня

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 5 населених пунктів Харківської області.

▪️Постраждалих немає.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

▪️6 КАБ;

▪️1 ФАБ-1500 з УМПК;

▪️4 БпЛА типу «Герань-2»;

▪️1 fpv-дрон.

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

▪️у Куп'янському районі пошкоджено багатоквартирний будинок, 8 приватних будинків (м. Куп'янськ);

▪️ у Ізюмському районі пошкоджено приватні будинки, 2 адмінбудівлі, готель, 3 автомобілі (м. Ізюм).

Упродовж минулої доби зафіксовано 225 бойових зіткнень.

▪️ На Харківському напрямку противник п’ять разів проводив наступальні дії поблизу населених пунктів Вовчанськ, Западне та Кам’янка.

▪️На Куп’янському напрямку відбулося шість атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Кіндрашівки, Степової Новоселівки, Нової Кругляківки та в бік Новоплатонівки.

Джерело: https://t.me/synegubov/15036

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