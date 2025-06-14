Харківщина 14 червня
Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 5 населених пунктів Харківської області.
▪️Постраждалих немає.
Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:
▪️6 КАБ;
▪️1 ФАБ-1500 з УМПК;
▪️4 БпЛА типу «Герань-2»;
▪️1 fpv-дрон.
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
▪️у Куп'янському районі пошкоджено багатоквартирний будинок, 8 приватних будинків (м. Куп'янськ);
▪️ у Ізюмському районі пошкоджено приватні будинки, 2 адмінбудівлі, готель, 3 автомобілі (м. Ізюм).
Упродовж минулої доби зафіксовано 225 бойових зіткнень.
▪️ На Харківському напрямку противник п’ять разів проводив наступальні дії поблизу населених пунктів Вовчанськ, Западне та Кам’янка.
▪️На Куп’янському напрямку відбулося шість атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Кіндрашівки, Степової Новоселівки, Нової Кругляківки та в бік Новоплатонівки.
Джерело: https://t.me/synegubov/15036