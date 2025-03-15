Харківщина, 15 березня

▪️15 березня 03-20 Богодухівський р-н, Богодухівська громада, м. Богодухів. Влучання ворожого безпілотника «Герань-2» в нежитлову будівлю.

▪️00:55-02:00 Богодухівський р-н, Богодухівська громада, м. Богодухів. Влучання 2 БПЛА в дах будівлі навчального заклад, виникло загорання даху на площі 500 м.кв. Попередньо пошкоджено 18 приватних домоволодінь, 5 шкільних автобусів. Постраждали 3 жінки 72,76,56 та 1 чоловік 53 років (гостра реакція на стрес).

▪️ 22:35 по 22:45 авіація рф завдала удари трьома КАБами по Золочівській громаді. Дві авіабомби влучили по відкритій території поблизу села Одноробівка.

▪️20-30 Богодухівський р-н., Золочівська громада, с. Івіашки. Внаслідок обстрілу пошкоджено: чотири приватні будинки, господарчі споруди та енергомережі та знищено приватний будинок.

▪️15-56 Куп'янський р-н, Куп'янська громада, м. Куп'янськ. Внаслідок обстрілу горіла трава на площі 0,5 га.

▪️15-45 Куп'янський р-н., Куп'янська ТГ., м. Куп'янськ. Внаслідок обстрілу РСЗВ пошкоджено приватний будинок.

▪️12-26 Ізюмський р-н, Оскільська громада. Внаслідок обстрілу горіла лісова підстилка на площа 1,5 га.

▪️10-21 Ізюмський р-н., Борівська ТГ., с. Борова. Внаслідок обстрілу попередньо РСЗВ горіла трава на пл. 200 м. кв.

На Харківському напрямку ворог тричі штурмував позиції наших військ у напрямках населених пунктів Вовчанськ, Кам’янка та Красне Перше.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося чотири атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Загризового та Петропавлівки.

Джерело: https://t.me/synegubov/13472

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