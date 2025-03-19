Харківщина, 19 березня

▪️16:50 – Куп'янський р-н, Кіндрашівська ТГ, с. Кіндрашівка. На трасі Куп’янськ-Кіндрашівка здійснено влучання ворожого FPV-дрону в службовий автомобіль ВАЗ, що належав цивільному комунальному підприємству. Загинула 45-річна жінка, ще четверо людей отримали поранення.

▪️13:15 – Куп'янський р-н, Великобурлуцька ТГ, с. Шипувате. Внаслідок обстрілу, попередньо з РСЗВ, зафіксовано влучання в приватний будинок, пошкоджено сусідній будинок, лінії електропередач. Пошкоджень зазнало складське приміщення цивільного підприємства, 2 автомобілі, 3 трактори.

▪️07:00 – Куп'янський р-н, Великобурлуцька ТГ, с. Стецьківка. Внаслідок обстрілу (попередньо FPV-дрон) пошкоджено господарчу будівлю.

На Харківському напрямку противник штурмував позиції наших підрозділів поблизу Вовчанська та у бік Малої Шапківки. Сили оборони успішно відбили 10 спроб противника просунутися вперед. Авіаудару зазнала Козача Лопань.

На Куп’янському напрямку ворог проводив 5 наступальних дій поблизу Петропавлівки та Загризового. Українські підрозділи зупинили всі атаки ворога.

В результаті посилення заходів з евакуації з Купʼянського та Борівського напрямків за минулу добу евакуйовано 25 осіб.

Джерело: https://t.me/synegubov/13498

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