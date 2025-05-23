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Харківщина 23 травня

Харківщина 23 травня

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 6 населених пунктів Харківської області.

Внаслідок обстрілів у сел. Печеніги постраждав 66-річний чоловік.

Ворог застосовував по Харківщині різні види озброєння:

▪️ 2 КАБ;

▪️ 5 БпЛА «Шахед»;

▪️ 10 БпЛА «Герань-2»;

▪️ 1 FPV-дрон;

▪️ 1 БпЛА (тип уточнюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

▪️ у Чугуївському районі пошкоджено будівлю підприємства, 5 вантажних автомобілів;

▪️ у Куп'янському районі пошкоджено 17 приватних будинків, багатоквартирний будинок;

▪️ у Харківському районі пошкоджено приватний будинок.

Упродовж минулої доби зафіксовано 141 бойове зіткнення.

▪️ на Харківському напрямку ворог вісім разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у районах населених пунктів Вовчанськ, Мала Шапківка та в бік Довгенького.

▪️ на Куп’янському напрямку вчора відбулося шість атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника в районах Петропавлівки, Колісниківки, Кіндрашівки, Нової Кругляківки та в бік Піщаного.

Джерело: https://t.me/synegubov/14404

Новости портала «Весь Харьков»

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