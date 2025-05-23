Харківщина 23 травня
Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 6 населених пунктів Харківської області.
Внаслідок обстрілів у сел. Печеніги постраждав 66-річний чоловік.
Ворог застосовував по Харківщині різні види озброєння:
▪️ 2 КАБ;
▪️ 5 БпЛА «Шахед»;
▪️ 10 БпЛА «Герань-2»;
▪️ 1 FPV-дрон;
▪️ 1 БпЛА (тип уточнюється).
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
▪️ у Чугуївському районі пошкоджено будівлю підприємства, 5 вантажних автомобілів;
▪️ у Куп'янському районі пошкоджено 17 приватних будинків, багатоквартирний будинок;
▪️ у Харківському районі пошкоджено приватний будинок.
Упродовж минулої доби зафіксовано 141 бойове зіткнення.
▪️ на Харківському напрямку ворог вісім разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у районах населених пунктів Вовчанськ, Мала Шапківка та в бік Довгенького.
▪️ на Куп’янському напрямку вчора відбулося шість атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника в районах Петропавлівки, Колісниківки, Кіндрашівки, Нової Кругляківки та в бік Піщаного.
Джерело: https://t.me/synegubov/14404