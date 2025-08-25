Харківщина 25 серпня
Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 4 населені пункти Харківської області.
▪️Внаслідок обстрілів одна людина загинула, 6 – постраждали.
У м. Куп'янськ загинула 82-річна жінка, постраждали 35-річна і 83-річна жінки та 56-річний чоловік; у сел. Старий Салтів постраждав 39-річний чоловік; у сел. Коротич Пісочинської громади постраждав 43-річний чоловік; у с. Підсереднє Великобурлуцької громади постраждала 54-річна жінка.
Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:
▪️3 БпЛА типу «Герань-2»;
▪️2 БпЛА типу «Молнія»;
▪️1 fpv-дрон.
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
▪️у Куп'янському районі пошкоджено багатоквартирний будинок (м. Куп'янськ), приватний будинок (с. Підсереднє);
▪️у Чугуївському районі пошкоджено магазин (сел. Старий Салтів);
▪️у Богодухівському районі пошкоджено сільськогосподарське підприємство, загинули тварини (с. Рясне).
Упродовж минулої доби зафіксовано 159 бойових зіткнень.
▪️ На Південно-Слобожанському напрямку ворог п’ять разів штурмував позиції наших підрозділів поблизу населеного пункту Вовчанськ та в бік Дворічанського.
▪️ На Куп’янському напрямку вчора відбулося десять атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника поблизу Куп’янська, Западного, Голубівки та Зеленого Гаю.
На фото с. Рясне
Джерело: https://t.me/synegubov/16779