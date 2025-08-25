Надзвичайне
Харківщина 25 серпня

Харківщина 25 серпня

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 4 населені пункти Харківської області.

▪️Внаслідок обстрілів одна людина загинула, 6 – постраждали.

У м. Куп'янськ загинула 82-річна жінка, постраждали 35-річна і 83-річна жінки та 56-річний чоловік; у сел. Старий Салтів постраждав 39-річний чоловік; у сел. Коротич Пісочинської громади постраждав 43-річний чоловік; у с. Підсереднє Великобурлуцької громади постраждала 54-річна жінка.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

▪️3 БпЛА типу «Герань-2»;

▪️2 БпЛА типу «Молнія»;

▪️1 fpv-дрон.

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

▪️у Куп'янському районі пошкоджено багатоквартирний будинок (м. Куп'янськ), приватний будинок (с. Підсереднє);

▪️у Чугуївському районі пошкоджено магазин (сел. Старий Салтів);

▪️у Богодухівському районі пошкоджено сільськогосподарське підприємство, загинули тварини (с. Рясне).

Упродовж минулої доби зафіксовано 159 бойових зіткнень.

▪️ На Південно-Слобожанському напрямку ворог п’ять разів штурмував позиції наших підрозділів поблизу населеного пункту Вовчанськ та в бік Дворічанського.

▪️ На Куп’янському напрямку вчора відбулося десять атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника поблизу Куп’янська, Западного, Голубівки та Зеленого Гаю.

На фото с. Рясне

Джерело: https://t.me/synegubov/16779

