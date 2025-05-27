Харківщина 27 травня
Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 5 населених пунктів Харківської області.
Внаслідок обстрілів у м. Куп’янськ постраждав 67-річний чоловік; у с. Мирне Кіндрашівської громади постраждали 63-річний чоловік і 83-річна жінка.
Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:
▪️ 2 КАБ;
▪️ 4 БпЛА типу «Герань-2»;
▪️ 1 fpv-дрон.
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
▪️ у Куп’янському районі пошкоджено 2 приватні будинки, господарську споруду, автомобіль;
▪️ у Ізюмському районі пошкоджено ангари 2 сільськогосподарських підприємств, трактор, причіп.
Упродовж минулої доби зафіксовано 170 бойових зіткнень.
▪️ на Харківському напрямку українські підрозділи відбили п’ять атак ворожих військ у районах Вовчанська та Дворічної.
▪️ на Куп’янському напрямку вчора відбулося п’ять атак загарбників. Наші оборонці відбили штурмові дії противника поблизу Загризового та в бік Петропавлівки й Нової Кругляківки.
Джерело: https://t.me/synegubov/14537