Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:43
Просмотров: 63

Харківщина 27 травня

Харківщина 27 травня

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 5 населених пунктів Харківської області.

Внаслідок обстрілів у м. Куп’янськ постраждав 67-річний чоловік; у с. Мирне Кіндрашівської громади постраждали 63-річний чоловік і 83-річна жінка.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

▪️ 2 КАБ;

▪️ 4 БпЛА типу «Герань-2»;

▪️ 1 fpv-дрон.

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

▪️ у Куп’янському районі пошкоджено 2 приватні будинки, господарську споруду, автомобіль;

▪️ у Ізюмському районі пошкоджено ангари 2 сільськогосподарських підприємств, трактор, причіп.

Упродовж минулої доби зафіксовано 170 бойових зіткнень.

▪️ на Харківському напрямку українські підрозділи відбили п’ять атак ворожих військ у районах Вовчанська та Дворічної.

▪️ на Куп’янському напрямку вчора відбулося п’ять атак загарбників. Наші оборонці відбили штурмові дії противника поблизу Загризового та в бік Петропавлівки й Нової Кругляківки.

Джерело: https://t.me/synegubov/14537

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Польща має намір багато заробити на відновленні України
Сегодня 10:06    21
СБУ затримала ще одного інформатора російських спецслужб, який коригував ворожі удари по Миколаївщині
Сегодня 09:42    44
Знешкоджено 43 ворожих БПЛА з 60
Сегодня 09:38    43
Кількість запитів на навчання українських абітурієнтів за кордоном зросла до 30%, - дослідження
Сегодня 09:30    43
Генсек НАТО хоче, щоб щорічний саміт альянсу, який відбудеться наступного місяця, був коротким і безконфліктним
Сегодня 09:18    44
Подготовка РФ к новым обстрелам гражданских объектов
Сегодня 09:12    58
Зафіксовано чергове завезення російської макулатури до захоплених українських шкіл
Сегодня 09:06    55
російські спецслужби вербують українців за кордоном через церкви - розвідка
Сегодня 08:55    64
Обзор мировых СМИ: рекордная атака рф, критика Трампа, VIP-подразделение для российских чиновников
Сегодня 08:48    109
Швеція анонсувала новий пакет оборонної допомоги Україні
Сегодня 08:39    78
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 