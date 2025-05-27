Харківщина 27 травня

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 5 населених пунктів Харківської області.

Внаслідок обстрілів у м. Куп’янськ постраждав 67-річний чоловік; у с. Мирне Кіндрашівської громади постраждали 63-річний чоловік і 83-річна жінка.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

▪️ 2 КАБ;

▪️ 4 БпЛА типу «Герань-2»;

▪️ 1 fpv-дрон.

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

▪️ у Куп’янському районі пошкоджено 2 приватні будинки, господарську споруду, автомобіль;

▪️ у Ізюмському районі пошкоджено ангари 2 сільськогосподарських підприємств, трактор, причіп.

Упродовж минулої доби зафіксовано 170 бойових зіткнень.

▪️ на Харківському напрямку українські підрозділи відбили п’ять атак ворожих військ у районах Вовчанська та Дворічної.

▪️ на Куп’янському напрямку вчора відбулося п’ять атак загарбників. Наші оборонці відбили штурмові дії противника поблизу Загризового та в бік Петропавлівки й Нової Кругляківки.

Джерело: https://t.me/synegubov/14537

Новости портала «Весь Харьков»