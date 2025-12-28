Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:08
Просмотров: 61

Харківщина 28 грудня

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 6 населених пунктів Харківської області.

▪️Внаслідок обстрілів постраждали четверо людей.

У м. Чугуїв постраждала 65-річна жінка; у с. Цупівка Дергачівської громади постраждали 50-річні чоловік і жінка; у сел. Великий Бурлук постраждала 65-річна жінка.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

▪️1 КАБ;

▪️4 БпЛА типу «Герань-2»;

▪️5 fpv-дронів;

▪️1 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

▪️у Богодухівському районі пошкоджено автомобіль (с. Петрівка), 2 приватні будинки, електромережі (с. Баранівка);

▪️у Куп’янському районі пошкоджено 5 приватних будинків, цивільне підприємство (сел. Великий Бурлук);

▪️в Ізюмському районі пошкоджено приватний будинок, автомобіль (с. Підвисоке).

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 57 людей.

Залишилися 28 людей.

Всього від початку роботи в Пункті зареєстровано 15 871 людину.

Упродовж минулої доби зафіксовано 160 бойових зіткнень.

▪️ На Південно-Слобожанському напрямку ворог сім разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників, поблизу населених пунктів Стариця, Вовчанськ, Приліпка та у бік Лиману й Григорівки.

▪️ На Куп’янському напрямку вчора відбулося чотири ворожі атаки. Наші оборонці відбили штурмові дії противника у бік Петропавлівки та Піщаного.

Джерело: https://t.me/synegubov/19261

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

За вільні Україну та Білорусь - Білоруський Добровольчий Корупус відзначив третю річницю створення
Сегодня 09:53    15
У росії обурилися рішенням латвійської влади заборонити новорічні салюти в Ризі за московським часом
Сегодня 09:41    45
кремль інвестує у африканські режими ситуативної вірності
Сегодня 09:34    47
Його мотивація проста, як постріл міномета (ВІДЕО)
Сегодня 09:30    58
Через кризу вугільної галузі регіони в рф залишились без тепла
Сегодня 09:20    49
росстат опубликовал данные по промышленному производству на ноябрь.
Сегодня 09:14    51
Новини одним рядком 2.0
Сегодня 09:05    68
Збито/подавлено 30 ворожих БПЛА
Сегодня 08:51    55
Брехня: «В Україні штрафують дітей за російську мову на перервах»
Сегодня 08:49    73
Грудень 2024 року увійде в історію тим, як у Сирії несподівано швидко повалили режим Башара Асада
Сегодня 08:37    62
Декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 