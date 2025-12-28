Харківщина 28 грудня
Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 6 населених пунктів Харківської області.
▪️Внаслідок обстрілів постраждали четверо людей.
У м. Чугуїв постраждала 65-річна жінка; у с. Цупівка Дергачівської громади постраждали 50-річні чоловік і жінка; у сел. Великий Бурлук постраждала 65-річна жінка.
Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:
▪️1 КАБ;
▪️4 БпЛА типу «Герань-2»;
▪️5 fpv-дронів;
▪️1 БпЛА (тип встановлюється).
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
▪️у Богодухівському районі пошкоджено автомобіль (с. Петрівка), 2 приватні будинки, електромережі (с. Баранівка);
▪️у Куп’янському районі пошкоджено 5 приватних будинків, цивільне підприємство (сел. Великий Бурлук);
▪️в Ізюмському районі пошкоджено приватний будинок, автомобіль (с. Підвисоке).
Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 57 людей.
Залишилися 28 людей.
Всього від початку роботи в Пункті зареєстровано 15 871 людину.
Упродовж минулої доби зафіксовано 160 бойових зіткнень.
▪️ На Південно-Слобожанському напрямку ворог сім разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників, поблизу населених пунктів Стариця, Вовчанськ, Приліпка та у бік Лиману й Григорівки.
▪️ На Куп’янському напрямку вчора відбулося чотири ворожі атаки. Наші оборонці відбили штурмові дії противника у бік Петропавлівки та Піщаного.
