Харківщина 31 грудня

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 4 населені пункти Харківської області.

▪️Внаслідок обстрілу в сел. Ківшарівка Куп'янської громади загинув 68-річний чоловік.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

▪️2 КАБ;

▪️1 БпЛА типу «Герань-2»;

▪️1 fpv-дрон.

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

▪️у Куп’янському районі пошкоджено приватний будинок, господарчі споруди (с. Грушівка), приватні будинки (с. Василівка);

▪️у Лозівському районі пошкоджено цивільне підприємство (м. Златопіль).

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 50 людей.

Залишилися 18 людей.

Всього від початку роботи в Пункті зареєстровано 16 044 людини.

Упродовж минулої доби зафіксовано 149 бойових зіткнень.

▪️ На Південно-Слобожанському напрямку противник вісім разів атакував позиції українських захисників поблизу населених пунктів Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Стариця та у бік Ізбицького й Лиману.

▪️ На Куп’янському напрямку вчора відбулося чотири боєзіткнення. Наші оборонці зупинили штурмові дії противника в напрямках населених пунктів Богуславка, Піщане та Шийківка.

Джерело: https://t.me/synegubov/19292

