Харківщина 31 грудня
Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 4 населені пункти Харківської області.
▪️Внаслідок обстрілу в сел. Ківшарівка Куп'янської громади загинув 68-річний чоловік.
Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:
▪️2 КАБ;
▪️1 БпЛА типу «Герань-2»;
▪️1 fpv-дрон.
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
▪️у Куп’янському районі пошкоджено приватний будинок, господарчі споруди (с. Грушівка), приватні будинки (с. Василівка);
▪️у Лозівському районі пошкоджено цивільне підприємство (м. Златопіль).
Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 50 людей.
Залишилися 18 людей.
Всього від початку роботи в Пункті зареєстровано 16 044 людини.
Упродовж минулої доби зафіксовано 149 бойових зіткнень.
▪️ На Південно-Слобожанському напрямку противник вісім разів атакував позиції українських захисників поблизу населених пунктів Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Стариця та у бік Ізбицького й Лиману.
▪️ На Куп’янському напрямку вчора відбулося чотири боєзіткнення. Наші оборонці зупинили штурмові дії противника в напрямках населених пунктів Богуславка, Піщане та Шийківка.
Джерело: https://t.me/synegubov/19292