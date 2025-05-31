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Харківщина 31 травня

Харківщина 31 травня

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали м. Харків і 9 населених пунктів Харківської області.

Внаслідок обстрілів у м. Харків постраждала 43-річна жінка; у м. Ізюм постраждали 30-річний і 28-річний чоловіки; у сел. Васищеве Безлюдівської громади постраждали 69-річний чоловік і 67-річна жінка. У с. Шевченкове 36-річний чоловік підірвався на невідомому вибуховому пристрої.

▪️ Ворог поцілив 8 БпЛА по Шевченківському та Київському районах Харкова.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

▪️ 11 некерованих авіаційних ракет;

▪️ 1 ракета Х-35;

▪️ 1 ракета (тип встановлюється);

▪️ 2 КАБ;

▪️ 16 БпЛА типу «Герань-2»;

▪️ 26 БпЛА типу «Шахед»;

▪️ 1 fpv-дрон.

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

▪️ у м. Харків пошкоджено 2 підприємства, 2 автомобілі, 2 багатоповерхові будинки;

▪️ у Харківському районі пошкоджено 10 приватних будинків, 3 господарчі споруди, автомобіль, гараж;

▪️ у Ізюмському районі пошкоджено адмінбудівлю підприємства, 18 автомобілів, 12 приватних будинків, газову мережу;

▪️ у Куп’янському районі пошкоджено 2 приватні будинки, електромережі;

▪️ у Лозівському районі пошкоджено електромережі;

▪️ у Богодухівському районі пошкоджено приватний будинок та електромережі.

Упродовж минулої доби зафіксовано 191 бойове зіткнення.

▪️ на Харківському напрямку ворог чотири рази намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у районах Стариці, Вовчанська та Кам’янки.

▪️ на Куп’янському напрямку вчора відбулося 11 атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника в районах Кіндрашівки, Степової Новоселівки, Колісниківки, Загризового, Зеленого Гаю та в напрямку Піщаного.

Джерело: https://t.me/synegubov/14634

Новости портала «Весь Харьков»

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