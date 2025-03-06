Харківщина, 6 березня

▪️ 6 березня 05:31 Харківський р-н., Дергачівська ТГ, с. Слатине. Внаслідок обстрілу горів приватний житловий будинок та автомобіль. Постраждала жінка. Загинув чоловік.

▪️ 03:50 м. Харків. Внаслідок влучання попередньо БпЛА "Герань" пошкоджено дах (https://t.me/synegubov/13366) та технічний поверх багатоповерхового житлового будинку з подальшим загорянням.

▪️ 5 березня 17:30 Богодухівський р-н, Золочівська ТГ, с. Золочів. Влучання 2 КАБ по відкритій місцевості. Руйнувань та пошкоджень немає.

▪️ 17:30 Богодухівський р-н, Золочівська ТГ, с. Уди, поблизу. Внаслідок влучання 1 КАБ по відкритій місцевості.

▪️ 15:00 Куп'янський р-н., Дворічанська ТГ, с. Колодязне. Внаслідок обстрілу пошкоджено будівлю дитячого садку.

▪️ 13:20 м. Харків. Внаслідок влучання в землю БпЛА «Молнія» пошкоджено нежитлову будівлю, господарчу споруду та 2 автомобіля.

▪️ 12:07 Чугуївський р-н., Вовчанська ТГ, с. Бугаївка. Внаслідок обстрілу з РСЗВ горіли конструктивні елементи зруйнованого житлового будинку та господарча споруда.

▪️ 08:15 Богодухівський р-н., Краснокутська ТГ, с. Мойка, на відкритій території. Виявлено уламки БпЛА "Герань-2". Постраждалих та пошкоджень немає.

На Харківському напрямку наші війська відбили шість атак противника в районі Вовчанська та у бік Петро-Іванівки.

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося три атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік населених пунктів Голубівка та Загризове.

Джерело: https://t.me/synegubov/13367

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