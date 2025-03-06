Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:54
Просмотров: 92

Харківщина, 6 березня

Харківщина, 6 березня

▪️ 6 березня 05:31 Харківський р-н., Дергачівська ТГ, с. Слатине. Внаслідок обстрілу горів приватний житловий будинок та автомобіль. Постраждала жінка. Загинув чоловік.

▪️ 03:50 м. Харків. Внаслідок влучання попередньо БпЛА "Герань" пошкоджено дах (https://t.me/synegubov/13366) та технічний поверх багатоповерхового житлового будинку з подальшим загорянням.

▪️ 5 березня 17:30 Богодухівський р-н, Золочівська ТГ, с. Золочів. Влучання 2 КАБ по відкритій місцевості. Руйнувань та пошкоджень немає.

▪️ 17:30 Богодухівський р-н, Золочівська ТГ, с. Уди, поблизу. Внаслідок влучання 1 КАБ по відкритій місцевості.

▪️ 15:00 Куп'янський р-н., Дворічанська ТГ, с. Колодязне. Внаслідок обстрілу пошкоджено будівлю дитячого садку.

▪️ 13:20 м. Харків. Внаслідок влучання в землю БпЛА «Молнія» пошкоджено нежитлову будівлю, господарчу споруду та 2 автомобіля.

▪️ 12:07 Чугуївський р-н., Вовчанська ТГ, с. Бугаївка. Внаслідок обстрілу з РСЗВ горіли конструктивні елементи зруйнованого житлового будинку та господарча споруда.

▪️ 08:15 Богодухівський р-н., Краснокутська ТГ, с. Мойка, на відкритій території. Виявлено уламки БпЛА "Герань-2". Постраждалих та пошкоджень немає.

На Харківському напрямку наші війська відбили шість атак противника в районі Вовчанська та у бік Петро-Іванівки.

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося три атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік населених пунктів Голубівка та Загризове.

Джерело: https://t.me/synegubov/13367

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

За матеріалами СБУ скасовано майже пів тисячі фейкових довідок про інвалідність, які «штампували» посадовці харківської МСЕК
Сегодня 10:30    93
Брехня: «у Києві батьки просили зафарбувати прапор США та статую Свободи на фасаді гімназії»
Сегодня 09:44    101
Наше завдання ― знищити військові об’єкти агресора, ― Вадим Скібіцький
Сегодня 09:32    101
СБУ та Нацполіція затримали агента фсб, який на замовлення рф готував теракт на півдні України
Сегодня 09:20    112
“У нас вся проблема очень даже наверху ― рыба сгнила по полной” - перехоплення ГУР
Сегодня 08:57    106
Брехня: «на верхах» уже все вирішили – сім областей України (Донецька, Луганська, Херсонська, Запорізька, Одеська, Миколаївська та Харківська) увійдуть до складу рф»
Сегодня 08:50    108
Відверто кажучи, це проксі-війна між ядерними державами — Сполученими Штатами, які допомагають Україні, і росією, — держсекретар США Марко Рубіо
Сегодня 08:43    94
Повторение истории
Сегодня 08:36    119
Харківщина: ворог завдав масованого удару керованими авіабомбами по прифронтовому селищу, є загиблий та постраждалі (ФОТО)
Сегодня 08:34    97
Оперативна інформація станом на 08.00 06.03.2025 щодо російського вторгнення
Сегодня 08:11    97
Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 