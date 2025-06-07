Харківщина 7 червня

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали м. Харків і 7 населених пунктів Харківської області.

▪️Внаслідок обстрілів загинули 3 людини, постраждали 22 людини.

У м. Харків постраждала 21 людина, з них 2 дітей – 1,5-місячний хлопчик та 14-річна дівчинка, загинули 3 людей (розбір завалів триває); у м. Куп’янськ постраждав 64-річний чоловік.

Ворог атакував 3 ракетами, 5 КАБ, 4 РСЗВ і 48 БпЛА Київський та Основ’янський райони Харкова.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

▪️ 1 ракета Х-35;

▪️ 2 ракети (тип встановлюється);

▪️ 16 некерованих авіаційних ракет;

▪️ 8 КАБ;

▪️ 56 БпЛА типу «Шахед»;

▪️ 2 БпЛА типу «Молнія»;

▪️ 1 fpv-дрон.

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

▪️ у м. Харків пошкоджено 2 багатоквартирні будинки, 2 приватні будинки, 2 підприємства, 2 автомобілі, адмінбудівлю, будівлю дитячої музичної школи;

▪️ у Куп’янському районі пошкоджено приватний будинок;

▪️ у Ізюмському районі пошкоджено господарчу споруду, автомобіль;

▪️ у Харківському районі пошкоджено корівник;

▪️ у Чугуївському районі пошкоджено приватний будинок.

Упродовж минулої доби зафіксовано 212 бойових зіткнень.

▪️ на Харківському напрямку відбулося п’ять боєзіткнень поблизу Вовчанська, Красного Першого, Вовчанських Хуторів та в бік Кутьківки.

▪️ на Куп’янському напрямку за добу зафіксовано чотири атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника у районах населених пунктів Загризове та Степова Новоселівка.

На фото м. Харків

Джерело: https://t.me/synegubov/14824

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