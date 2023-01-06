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Харківські патрульні посилили охорону церков

Харківські патрульні посилили охорону церков

Харківські патрульні забезпечують безпеку громадян під час святкування Різдва, повідомили в поліції

У святковий період патрульні посилили патрулювання поблизу церков, аби забезпечити публічну безпеку та правопорядок під час святкових днів.

Нагадаємо, раніше віцепрем’єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомила про можливі теракти в православних храмах, які можуть влаштувати російські окупанти. Щоправда, мова йшла про окуповані території.

Агентство Телевидения Новости

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