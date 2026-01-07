Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 07 січня 2026 року від ДСНС

● Протягом доби рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 25 оперативних виїздів:

✅️5 – на ліквідацію пожеж;

✅️1 – на перевірку після ворожих обстрілів;

✅️4 – для проведення аварійно-рятувальних та інженерних робіт;

✅️11 – на допомогу населенню;

✅️4 – інші виїзди.

● Протягом доби на Харківщині рятувальники ДСНС не залучались до гасіння пожеж, спричинених ворожими обстрілами.

● Тривають аварійно-рятувальні роботи на місці ворожого удару, є який стався 2 січня у центральній частині Харкова.

● Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 36 одиниць вибухонебезпечних предметів.

⚠️Шановні харків’яни! Не ігноруйте сигнали “Повітряної тривоги”! Почувши сигнал, негайно слідуйте до найближчого укриття.

