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Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 08 березня 2025 року від ДСНС

Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 08 березня 2025 року від ДСНС

● Протягом доби з 07 по 08 березня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 85 оперативних виїздів:

✅71 – на ліквідацію пожеж, 3 з яких пов'язані з ворожими обстрілами;

✅2 – обстеження території після обстрілу;

✅8 – на допомогу населенню;

✅4 – інші виїзди.

● За добу на Харківщині зафіксовано 3 пожежі, спричинені ворожими обстрілами у Київському районі міста Харкова, а також у Чугуївському та Богодухівському районах області.

● Також співробітники ДСНС залучались до обстеження території в результаті ворожого обстрілу у Слобідському районі Харкова та Чугуївському районі області.

● Близько 23:45 російські війська влучили в приватне володіння селища Печеніги Чугуївського району. Внаслідок влучання горів будинок на площі 80 м кв. Постраждав 75-річний чоловік. Пожежа оперативно ліквідована.

● Вночі ворог завдав удару по цивільному підприємству міста Богодухів. Триває ліквідація пожежі.

● Вдень у селі Новопокровка Чугуївського району Харківської області трапився нещасний випадок. Випалюючи сухостій, загинула 87-річна жінка. Її тіло знайшли місцеві мешканці на згарищі. Зі слів свідків, жінка спалювала суху траву та сміття навколо своєї садиби, але втратила контроль над ситуацією, опинилась в осередку пожежі і втратила свідомість. Протягом 4 годин рятувальники ДСНС боролися з цією пожежею, яка охопила площу в 1 га болотистої місцевості.

● 07 березня на водоймах Чугуївського та Куп’янського районів Харківської області сталися трагічні події. Попри застереження рятувальників, 2 рибалок вийшли на тонку кригу та потонули, провалившись. Ще трьох співробітникам ДСНС вдалося врятувати, саме: двох чоловіків на Печенізькому водосховищі Старосалтівської громади, ще одного — на ставку в с. Василенкове Шевченківської громади.

● Минулої доби вогнеборці ліквідували 57 пожеж в екосистемах на загальній площі близько 47 га.

Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 53 одиниці вибухонебезпечних предметів.

❗Шановні харків’яни! Не ігноруйте сигнали “Повітряної тривоги”! Почувши сигнал, негайно слідуйте до найближчого укриття.

Джерело: https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV

Новости портала «Весь Харьков»

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