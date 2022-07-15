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Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 15 липня 2022 року

Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 15 липня 2022 року

За добу з 14 по 15 липня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

Загалом за добу рятувальники здійснили 18 оперативних виїздів, з яких: на ліквідацію пожеж — 9, у т.ч. пожеж спричинених обстрілами — 3, також 1 — для проведення аварійно-рятувальних робіт, 1 – для допомоги працівникам ЖКГ, 2 - для надання допомоги населенню, 5 — інші виїзди.

На території Харківщини сталося 3 пожежі спричинених ворожими обстрілами, з яких 2 у Чугуївському та 1 у Харківському районах області. Горіли житловий будинок, гараж та ферма.

Близько 03:00 у Чугуївському районі області сталась пожежа внаслідок ворожих обстрілів на території приватного домоволодіння. Горів житловий будинок на площі 200 кв.м. Пожежу було ліквідовано підрозділами ДСНС о 04:55. Жертв та постраждалих не має.

Також цієї ночі Харків зазнав ракетного обстрілу. 2 ракети влучило поблизу будівлі навчального закладу у Холодногірському районі міста Харкова. В результаті вибуху пошкоджений фасад будівлі, вибиті вікна та зруйновані трамвайні колії навпроти навчального корпусу. Ще одна ракета влучила на подвір'ї неподалік школи у Індустріальному районі, внаслідок чого частково постраждала будівля навчального закладу. Пожеж у цих випадках не було. Підрозділи ДСНС залучались для перевірки. Жертв та постраждали немає.

Ми вистоїмо. Віримо, що вкотре відвоюємо своє право! Все буде Україна!

Источник: https://www.facebook.com/MNSKHARKIV

Новости портала «Весь Харьков»

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