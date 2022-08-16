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Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 16 серпня 2022 року

Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 16 серпня 2022 року

За добу з 15 по 16 серпня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

Загалом за добу рятувальники здійснили 46 оперативних виїзди, з яких:

на ліквідацію пожеж — 17, у т.ч. пожеж спричинених військовими діями — 4,

2 – для проведення аварійно-рятувальних робіт,

8 – для надання допомоги населенню, комунальникам та поліції,

19 – інші виїзди.

Пожежі, спричинені ворожими обстрілами, трапились у Ізюмському (1), Чугуївському (1) районах області, а також Слобідському (1) та Салтівському (1) районах Харкова. Горіли виробничі будівлі, приватний житловий будинок, гараж та суха трава. Всі вони були оперативно ліквідовані силами підрозділів ДСНС.

За добу піротехніки ДСНС ліквідували 19 ворожих боєприпасів, що не розірвалися.

Джерело: https://t.me/DSNS_Kharkiv/2511

Новости портала «Весь Харьков»

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