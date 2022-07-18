Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 18 липня 2022 року

За добу з 17 по 18 липня рятувальники Харківського гарнізону #ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

Загалом за добу рятувальники здійснили 18 оперативних виїздів, з яких: на ліквідацію пожеж — 12, у т.ч. пожеж спричинених обстрілами — 4, також 1 – на проведення аварійно-рятувальних робіт, 1 – на допомогу населенню, 4 — інші виїзди.

Пожежі, спричинені ворожими обстрілами, трапились у Богодухівському, Ізюмському та Чугуївському районах області. Горіли приватні надвірні забудови та сміттєзвалище.

Після одного з влучень у господарчу споруду сталась пожежа, 63-річний чоловік отримав ушкодження. Під час намагань вилізти через вікно з палаючої споруди він порізав склом руки. Врешті постраждалий від госпіталізації відмовився. Подія трапилась о 19:48 на території Печенізької громади. #Рятувальники 29-го Державного пожежно-рятувального посту загасили вогонь протягом години.

У Богодухівському районі близько 22:45 ворог також влучив у приватну господарчу споруду площею біля 70 кв.м. А о 00:50 – у приватний гараж, що горів на площі 140 кв.м. Дані пожежі оперативно були ліквідовані силами рятувальників 52-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Постраждалих немає.

В окупованій Балаклійській громаді ворожі снаряди влучили у сміттєзвалище. Проте гасіння даної пожежі не було можливим через небезпеку для особового складу ДСНС.

Крім того, 2 рази рятувальники виїздили для перевірки місць влучання рашиських боєприпасів у житлові багатоповерхівки, де не трапилось пожеж. У Київському районі Харкова частково зруйновані 2 дев'ятиповерхівки, постраждалих немає. У м. Чугуєві вибухом вибиті вікна у житловій п'ятиповерхівці. На 5-му поверсі були заблоковані вхідні двері до однієї з квартир. Рятувальники провели їх деблокування, щоб дати можливість вийти її мешканцям. В даному випадку постраждалих також немає.

Піротехніки ДСНС ліквідували 6 ворожих боєприпасів, що не розірвалися.

Ми вистоїмо. Віримо, що вкотре відвоюємо своє право! Все буде Україна!

Джерело: https://www.facebook.com/MNSKHARKIV

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