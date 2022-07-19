Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:53
Просмотров: 110

Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 19 липня 2022 року

Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 19 липня 2022 року

За добу з 18 по 19 липня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

Загалом за добу рятувальники здійснили 22 оперативних виїзди, з яких:

- на ліквідацію пожеж — 10,

- у т.ч. пожеж спричинених обстрілами — 4;

- 2 – на проведення аварійно-рятувальних робіт;

- 3 – на допомогу населенню;

- 3 – для допомоги працівникам ЖКГ;

- 4 — інші виїзди.

Пожежі, спричинені ворожими обстрілами, трапились у Богодухівському (1), а Чугуївському (1) та Харківському (2) районах області. Горіли будівля лікувального закладу та поля пшениці.

За добу рятувальники 2 рази виїздили на гасіння пожеж хлібних полів. Події сталися у с. Кицівка Чугуївського району, де горіло поле пшениці на площі близько 1га, а також у с. Морозова Долина Богодухівського району, де горіло поле на площі близько 20га. Ці пожежі сталися внаслідок ворожих обстрілів.

Піротехніки ДСНС ліквідували 13 ворожих боєприпасів, що не розірвалися.

Ми вистоїмо. Віримо, що вкотре відвоюємо своє право! Все буде Україна!

Джерело: https://www.facebook.com/MNSKHARKIV

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

У Норвегії збирають кошти на «Байрактар» для ЗСУ
Сегодня 08:47    55
У рф оштрафували Google на майже 22 мільярда рублів за невидалення інформації про війну
Сегодня 08:39    70
"Залишити армію ворога без дронів": IT-Армія України атакувала магазини електроніки в РФ
Сегодня 08:29    88
Рада підтримала звільнення від мобілізації тих, хто втратив на війні родичів
Сегодня 08:20    70
«Контракти за 2007 рік підсунули. Що це за папірець такий?» - бабуся розповідає окупанту, що йому надали фіктивний контракт. Перехоплення
Сегодня 08:01    107
В Харькове продолжаются работы по обследованию домов, поврежденных обстрелами оккупантов
Сегодня 07:52    96
Знищені російські склади та бази (КАРТА)
Сегодня 07:35    120
Российский бизнес вымирает со скоростью тысяча компаний в день
Сегодня 07:26    99
Якщо білорусь перетне наш кордон, то дипвідносини будуть розірвані – Кулеба
Сегодня 07:17    99
Оперативна інформація станом на 06.00 19.07.2022 щодо російського вторгнення
Сегодня 07:15    106
 