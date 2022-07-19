Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 19 липня 2022 року

За добу з 18 по 19 липня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

Загалом за добу рятувальники здійснили 22 оперативних виїзди, з яких:

- на ліквідацію пожеж — 10,

- у т.ч. пожеж спричинених обстрілами — 4;

- 2 – на проведення аварійно-рятувальних робіт;

- 3 – на допомогу населенню;

- 3 – для допомоги працівникам ЖКГ;

- 4 — інші виїзди.

Пожежі, спричинені ворожими обстрілами, трапились у Богодухівському (1), а Чугуївському (1) та Харківському (2) районах області. Горіли будівля лікувального закладу та поля пшениці.

За добу рятувальники 2 рази виїздили на гасіння пожеж хлібних полів. Події сталися у с. Кицівка Чугуївського району, де горіло поле пшениці на площі близько 1га, а також у с. Морозова Долина Богодухівського району, де горіло поле на площі близько 20га. Ці пожежі сталися внаслідок ворожих обстрілів.

Піротехніки ДСНС ліквідували 13 ворожих боєприпасів, що не розірвалися.

Ми вистоїмо. Віримо, що вкотре відвоюємо своє право! Все буде Україна!

Джерело: https://www.facebook.com/MNSKHARKIV

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