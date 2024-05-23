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Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 23 травня 2024 року від ДСНС

Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 23 травня 2024 року від ДСНС

● Протягом доби з 22 по 23 травня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

● За цей період здійснено 34 оперативних виїзди, з яких:

✅ 19 – на ліквідацію пожеж, 4 з яких спричинили ворожі обстріли;

✅ 1 – для проведення аварійно-рятувальних робіт;

✅ 9 – на допомогу населенню;

✅ 5 – інші виїзди.

● Протягом доби ворожі війська спричинили 4 пожежі: в Куп’янському, Чугуївському районах області та Холодногірському, Шевченківському районах міста Харкова. Усі вони оперативно ліквідовані силами ДСНС.

- Вранці російська авіація завдала бомбового удару по місту Чугуїв Чугуївського району. Ворожі КАБи влучили у будівлю дитячого садочка, 3 багатоквартирні житлові будівлі, магазини, аптеку, фітнес клуб, адміністративне приміщення, та 4 автомобілі. Постраждало 8 людей. Загалом до ліквідації наслідків ворожого обстрілу було залучено 3 одиниць техніки та 20 рятувальників ДСНС.

- В с. Кругляківка Куп’янському районі внаслідок ворожого обстрілу у лісовому масиві горіла хвойна підстилка на площі 1 га.

- Вдень ворожа авіація знову завдала удару по житловому кварталу та цивільній інфраструктурі у двох районах міста Харкова. В результаті обстрілів сталися руйнації будівлі кафе, пошкоджені житлові багатоповерхівки, автівки та інші об'єкти. Виникло декілька осередків займання за різними адресами. Горіли: балкон квартири 12-поверхівки, вантажний автомобіль, дерево та трава на відкритій місцевості. Загальна площа пожеж склала понад 170 кв.м. Постраждали 12 осіб.

● Рятувальники, поліцейські, волонтери та представники місцевих громад продовжили проводити евакуацію населення з прикордонних населених пунктів. У проміжних евакопунктах працювали психологи ДСНС. Від початку активних дій ворога з населених пунктів евакуйовано понад 10980 жителів, з них 850 дітей та 258 маломобільних осіб.

● Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 67 одиниць вибухонебезпечних предметів.

Джерело: https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV

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