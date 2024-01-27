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Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 27 січня 2024 року від ДСНС

Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 27 січня 2024 року від ДСНС

● Протягом доби з 26 по 27 січня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

● За цей період здійснено 17 оперативних виїздів, з яких:

✅ 6 – на ліквідацію пожеж, 5 з яких спричинені ворожими обстрілами;

✅ 1 – на обстеження територій, обстріляних ворогом;

✅ 2 – для проведення аварійно-рятувальних робіт;

✅ 2 – на допомогу населенню;

✅ 6 – інші виїзди.

● Протягом доби ворожі війська спричинили 5 пожеж на території Вовчанської та Куп'янської громад. Горіли приватні будинки та гаражі. Рятувальники ДСНС оперативно їх ліквідували. На одній із пожеж постраждав чоловік 1984 року народження.

● Один раз рятувальники залучались до обстеження території після обстрілу в м. Куп'янськ. Було пошкоджено приватний будинок - вибиті вікна, двері та частково дах. Постраждав 1 чоловік. Від ДСНС залучено 2 одиниці техніки та 11 осіб особового складу.

● Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 26 одиниць вибухонебезпечних предметів.

Джерело: https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV

Новости портала «Весь Харьков»

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