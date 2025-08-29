Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 29 серпня 2025 року від ДСНС

● Протягом доби з 28 по 29 серпня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 38 оперативних виїздів:

✅️21 – на ліквідацію пожеж, 1 з яких пов’язана з ворожим обстрілом;

✅️2 – на проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт;

✅️7 – на допомогу населенню;

✅️1 — на обстеження територій після ворожих обстрілів;

✅️6 – інші виїзди.

● За добу на Харківщині рятувальники залучались до гасіння 1 пожежі, спричиненої ворожим обстрілом, яка сталась поблизу с. Волоська Балаклія Шевченківської громади Куп'янського району. Горіла трава на площі 2,5 га.

Загалом ліквідовано 13 пожеж в природних екосистемах на загальній площі близько 9 га.

✅️Наразі триває ліквідація лісової пожежі, що сталася 27 серпня на території Борівського лісництва між с. Борова та с. Підлиман Ізюмського району. Горів очерет та хвойна підстилка на площі 7,5 га.

● Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 125 одиниць вибухонебезпечних предметів.

Шановні харків’яни! Не ігноруйте сигнали “Повітряної тривоги”! Почувши сигнал, негайно слідуйте до найближчого укриття.

Джерело: https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV

