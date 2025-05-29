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Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 29 травня 2025 року від ДСНС

Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 29 травня 2025 року від ДСНС

● Протягом доби з 28 по 29 травня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 40 оперативних виїздів:

✅ 23 – на ліквідацію пожеж, 4 з яких пов’язані з ворожими обстрілами;

✅ 3 – на проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт;

✅ 7 – на допомогу населенню;

✅ 7 – інші виїзди.

● За добу на Харківщині рятувальники загасили 4 пожежі, спричинені ворожими обстрілами в Ізюмському районі області.

● Вдень ворог завдав ударів з РСЗВ по лісовому масиву Борівського лісництва поблизу села Новоплатонівка Ізюмського району. Внаслідок обстрілу зайнялась хвойна підстилка у двох різних місцях на загальній площі 2,5 га.

● Увечері російська авіація скинула КАБ на село Бахтин Ізюмського району, зруйнувавши будівлю колишнього сільгосппідприємства та спричинивши пожежу сухостою на відкритій місцевості площею 1000 м кв.

● Близько 05:00 29 травня внаслідок бомбардування КАБ сталась пожежа площею 2 га на території Борівського лісництва біля села Підлиман Ізюмського району.

● Під час ліквідації побутової пожежі площею 10 м кв. у квартирі житлової багатоповерхівки на вул. Наталії Ужвій у Київському районі Харкова вогнеборці евакуювали з небезпечної зони 25 людей, у т.ч. 2 дітей.

● За добу рятувальники ліквідували 12 пожеж в природних екосистемах на загальній площі понад 7000 м кв. До ліквідації 4 з них залучалися підрозділи місцевої пожежної охорони. Триває ліквідація 3 лісових пожеж.

● Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 170 одиниць вибухонебезпечних предметів.

Шановні харків’яни❗ Не ігноруйте сигнали “Повітряної тривоги”❗ Почувши сигнал, негайно слідуйте до найближчого укриття.

Новости портала «Весь Харьков»

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