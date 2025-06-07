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Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 7 червня 2025 року від ДСНС

Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 7 червня 2025 року від ДСНС

● Протягом доби з 6 по 7 червня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 49 оперативних виїздів:

✅30 – на ліквідацію пожеж, 9 з яких пов’язані з ворожими обстрілами;

✅2 – на проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт;

✅5 – на перевірку після обстрілів;

✅6 – на допомогу населенню;

✅6 – інші виїзди.

● За добу на Харківщині рятувальники загасили 9 пожеж, спричинені ворожими обстрілами в Київському та Основ’янському районах міста Харкова, Ізюмському, Харківському районах області.

● Вночі ворог завдав масованих ударів безпілотниками, авіабомбами та ракетами по Харкову та передмістю, спричинивши руйнації та пожежі. Один із ударів влучив у житлову 9-поверхівку, де загорілися квартири на верхніх поверхах. Рятувальники ДСНС врятували жінку з-під завалів. За попередніми даними 3 людей загинуло, 18 постраждало.

Обстріли також пошкодили приватний сектор, цивільне підприємство та інші об’єкти. На місцях влучань працюють рятувальники, психологи, піротехніки та кінологи.

За добу рятувальники ліквідували 12 пожеж в природних екосистемах на загальній площі 10 га.

Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 167 одиниць вибухонебезпечних предметів.

❗Шановні харків’яни! Не ігноруйте сигнали “Повітряної тривоги”! Почувши сигнал, негайно слідуйте до найближчого укриття.

Джерело: https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV

Новости портала «Весь Харьков»

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