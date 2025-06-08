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Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 8 червня 2025 року від ДСНС

Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 8 червня 2025 року від ДСНС

● Протягом доби з 7 по 8 червня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 43 оперативних виїзди:

✅21 – на ліквідацію пожеж, 4 з яких пов’язані з ворожими обстрілами;

✅1 – на проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт;

✅5 – на перевірку після обстрілів;

✅9 – на допомогу населенню;

✅7 – інші виїзди.

● За добу на Харківщині рятувальники загасили 4 пожежі, спричинені ворожими обстрілами в Київському районі міста Харкова, Ізюмському, Чугуївському районах області.

● Вдень ворожа авіація завдала ударів по Київському та Шевченківському районів міста Харкова. Одне влучання було біля будівлі дитячої залізниці.

Другий удар КАБ був на території приватного домоволодіння Київського району. Зруйнована господарча споруда. Сталася пожежа на площі 5 м кв.

Третє влучання у лісосмугу поблизу житлового будинку. Без пожежі.

Внаслідок ворожої атаки 2 особи загинуло та 18 постраждало.

● Також внаслідок ворожих обстрілів горить лісова підстилка площею 1 га на території Борівського лісництва поблизу селища Борова Ізюмського району.

● В селищі Старий Салтів Чугуївського району внаслідок удару БПЛА горіла трава площею 10 м кв.

За добу рятувальники ліквідували 15 пожеж в природних екосистемах на загальній площі 4 га.

Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 72 одиниці вибухонебезпечних предметів.

❗Шановні харків’яни! Не ігноруйте сигнали “Повітряної тривоги”! Почувши сигнал, негайно слідуйте до найближчого укриття.

Джерело: https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV

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