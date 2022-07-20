Харківська область: оперативна інформація станом на 08:00 20 липня 2022 року

За добу з 19 по 20 липня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

Загалом за добу рятувальники здійснили 27 оперативних виїзди, з яких:

- на ліквідацію пожеж — 16,

- у т.ч. пожеж спричинених обстрілами — 8;

- на проведення аварійно-рятувальних робіт - 2;

- на допомогу населенню - 3;

- для допомоги працівникам ЖКГ - 4;

- інші виїзди - 2.

Пожежі, спричинені ворожими обстрілами, трапились у Богодухівському (1), а Чугуївському (2), Ізюмському (2) та Харківському (3) районах області. Горіли житлові будинки, господарчі споруди та поля пшениці.

Так о 13:28 внаслідок ворожих обстрілів горів житловий будинок в Харківському районі області. Горіли дерев’яні елементи будівлі на площі 80 кв.м. На місці пожежі працювало 3 відділення на автоцистернах та 15 рятувальників. Внаслідок обстрілу постраждав власник домоволодіння, якого з опіками тіла було госпіталізовано до обласної лікарні м. Харкова.

Піротехніки ДСНС ліквідували 16 ворожих боєприпасів, що не розірвалися.

Джерело: https://t.me/DSNS_Kharkiv/2381

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