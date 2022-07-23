Харківська область: оперативна інформація станом на 08:00 23 липня 2022 року

За добу з 22 по 23 липня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

Загалом за добу рятувальники здійснили 22 оперативних виїзди, з яких:

на ліквідацію пожеж — 9, у т.ч. пожеж спричинених обстрілами — 6,

2- для проведення аварійно-рятувальних робіт;

7 – на допомогу населенню та комунальним службам,

4 – інші виїзди.

Пожежі, спричинені ворожими обстрілами, трапились у Богодухівському (3), Чугуївському (2) та Харківському (1) районах області. Горіли приватні житлові будинки та надвірні забудови, а також поле пшениці на площі 30га.

Піротехніки ДСНС ліквідували 35 ворожих боєприпасів, що не розірвалися.

Ми вистоїмо. Віримо, що вкотре відвоюємо своє право! Все буде Україна!

Джерело: https://www.facebook.com/MNSKHARKIV

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